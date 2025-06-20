攻略冷少主劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員角色簡介

攻略冷少主陸劇，有熊迦南作為編劇，覃旻為執導，由包上恩、張峻甯、崔紹陽、劉思辰領銜主演的一套以古裝甜寵為題材的電視劇。劇中融合了穿越、權謀與浪漫元素，描繪了一段從誤會到相愛、從逃避到守護的動人愛情篇章，非常值得關注！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

攻略冷少主電視劇情大綱

醉夢國郡主黎頌兒（包上恩 飾）因只有一身戀愛技巧卻一直未婚，所以被迫結婚。在逃婚途中，她意外穿越到《唯我獨尊》的話本裡，並遇見了天鳴族少族長顧淵（張峻寧 飾），一位性格冷峻、腹黑和深陷於族中權謀爭鬥的青年。黎頌兒起初對顧淵充滿戒心，並試圖用盡各種方法逃脫這位「大魔頭 」，表面甜言蜜語實則暗藏殺機，但隨著發現逃回醉夢國的關鍵竟然是顧淵，她不得不留在他的身邊。

兩人在相處過程中，從互不理解到逐漸靠近，展開了一段充滿曖昧與試探的愛情故事。黎頌兒憑藉她獨特的想法和言行，與顧淵展開了智慧與情感的較量，兩人共同經歷了奇幻冒險與內心成長。

攻略冷少主播出時間｜最新追劇日曆

攻略冷少主電視劇幾時播?攻略冷少主一共有36集，由騰訊視頻播放，6月20日起，會員首週五，六，日中午12點更新2集 ，首日更6集 ，次週的週一起每日更新1集 ，SVIP每日搶先看一集。非會員會由6月27日起，每日更新1集， 首日更2集。

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攻略冷少主演員

圖片前方為女主包上恩，後方為男主張峻寧。

包上恩 飾 黎頌兒

被迫結婚，與顧淵從假扮夫妻到真情相戀

張峻寧 飾 顧淵

表面冷酷腹黑、隱忍深情的反派少主