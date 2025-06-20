TVB女神為收養流浪狗與母爭執 搬離娘家甘願一年遷居 6 次

近來因《女神配對計劃》而人氣急升的關嘉敏（Carman），日前帶同愛犬TwoTwo，接受新城《寵愛您》節目主持羅沛淇（Pinky）訪問，暢談為收養TwoTwo不惜與家人抗爭、搬離家園的暖心經歷，而TwoTwo更曾神奇助攻她挑選理想伴侶。



關嘉敏（Carman）近來因《女神配對計劃》而人氣急升。（IG：@carcar.carman）

關嘉敏（Carman）近來因《女神配對計劃》而人氣急升。（IG：@carcar.carman）

關嘉敏（Carman）近來因《女神配對計劃》而人氣急升。（IG：@carcar.carman）

Carman透露TwoTwo是她偶然救下的流浪犬，當時牠被困在狹小籠中險遭虐殺，「當時我諗都唔諗就決定救佢出嚟，我屋企人都唔知，我係先斬後奏帶佢返屋企」。但由於關媽媽因曾遭狗咬傷極度怕狗，為此母女爆發激烈爭吵，最終Carman選擇搬離家園，「期間都發生好多事，我就同佢相依為命，搬咗好多唔同地方」。Carman笑稱TwoTwo性格如她「男子頭、過度活躍」，一人一犬曾因裝修糾紛一年搬遷六次，十分誇張。

節目中Carman分享TwoTwo的「特殊技能」，就是替她篩選對象；Carman透露拍攝戀愛真人騷時，TwoTwo對其中一名男嘉賓特別親近，「第一次見面就主動挨住人哋，仲主動過我。（個男仔你覺得可以考慮？）係！」Pinky即表示：「條紅繩已經牽咗！」她坦言未來伴侶必須通過愛犬考驗，「要追我先討好我隻狗，我就會即刻好心動。」被問若對象不接受愛犬會如何選擇，她堅定表示：「我會揀TwoTwo，亦會用方法去令另一伴接受TwoTwo。」對於理想伴侶條件，Carman列出「專一、健康、鍾意TwoTwo、有愛心及孝順」五大原則，並強調：「對方一定要支持我嘅工作，包括拍親熱戲。」

Carman大爆遇到愛犬時因減肥過度罹患焦慮症，「每日瘋狂做運動卻愈減愈肥，減到勞損，有一次喺健身室爆喊，身體又好差，又要上鏡，心理壓力好大。」收養TwoTwo後，每天規律遛狗讓她學會放慢腳步，「TwoTwo幫我製造『Me Time』，令我個人放鬆，焦慮症就慢慢好番。」

提到早前的網路負評，Carman表示要感謝這些經歷，「如果唔係我嘅心臟就唔會強大，發生事之後我喊咗三日三夜，呢三日都冇做過嘢，我就覺得自己好垃圾、好廢柴，我同自己講，我嘅初心係鍾意做呢行，我對呢行有熱誠，你要發光嘅話，你去邊到都發光，所以要做一個有實力嘅人，我聽到自己鼓勵自己。」她又指現時看到負評，會懂得反省自己，然後作出調適，「反省完之後我就會改，改唔到或者生安白做，我就當笑話咁睇。」