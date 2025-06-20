吳君如愛女陳是知考入美國十大學府　望拍廣告幫補學費

陳家有女初長成，前日才自英國返港的吳君如，出席手袋品牌活動時開心分享囡囡陳是知 （Jillian)順利考入美國十大學府之一修讀表演科，九月份便正式入讀，且感懷欣慰的笑說：「囡囡如此生性，自己更要加把勁努力賺錢給她交學費！」



陳可辛吳君如有女初長成，女兒陳是知早前齊現身康城影展！（視覺中國）

吳君如出席活動時，開心分享女兒陳是知考入知名學府。

吳君如出席活動時，開心分享女兒陳是知考入知名學府。

吳君如出席活動時，開心分享女兒陳是知考入知名學府。

君如透露過去兩個月，不停香港、英國兩邊飛，照顧在英讀書的Jillian，還順道度假，兩母女猶如2姐妹般無所不談，日子過得很輕鬆寫意，尤其開心見證囡囡成長，早前才行完畢業禮，轉瞬間19歲的她很快步入大學階段，但搞笑的是，作為母親的她竟然不知道囡囡先後報考了多間大學，直至囡囡叫她一起到大學陪面試，才知道她為自己的未來早有計劃。

陳是知在現場數百外媒鏡頭前大方與母親吳君如合照，絲毫不怯場！（視覺中國）

陳是知在現場數百外媒鏡頭前大方與父親陳可辛合照，絲毫不怯場！（視覺中國）

她老懷安慰的說：「Jillian成功考入自己第一志願的學府，該大學每年只招收18個學生，而她卻成為18個學生之一，難中過六合彩，其實她有好幾個不同的選擇，有些還有獎學金，但最後她揀了有表演科選修的大學，也許受我和Peter熏陶，她對表演方面特別感興趣，我也替她有這個理想和方向感到開心。」

但開心之餘Jillian竟然問媽咪一個有趣的問題，前年她返香港放暑假時一家三口拍的廣告，夠她交4年學費？君如啼笑皆非的說：「因為她知道所讀的大學學費不菲，怕我們有所負擔，當我告知她當然不夠的時候，她像是想到辦法，天真的說：「不如暑假我返港拍多一個廣告幫補一下！」 我也當場被她這番話感動下來。

吳君如與女兒Jillian陳是知去年首度合作拍廣告。（FACEBOOK：@滾動工作室）

Jillian陳是知在廣告中大曬舞技。（影片截圖）

Jillian陳是知對住影后媽媽吳君如做戲都相當淡定。（影片截圖）

其實一直以來君如一家人的相處，既是家長又是朋友，天南地北無所不談，上至時裝下至興趣等種種問題，生活和心態上經常得到治癒。「在英國期間我和Jillian 都四處遊逛，shopping、睇戲，看看時下流行什麼新事物？觀察一下年青人的喜好和心態，給自己一些創作上的新啟發，為下一個工作作好準備，自己又可以長知識。好像我今天出席品牌活動，了解潮流趨勢，之後又可以跟囡囡一同分享，哈！我還發現其中一個手袋款式，正好合我媽咪冬嬸口味！」

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