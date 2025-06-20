三·八音樂劇｜姚焯菲主動追求Tiger 五字回應現實生活唔會追男仔

聲夢小花姚焯菲（Chantel)喜愛收聽廣播節目，今（20日）她就現身香港電台（港台）出席活動，用行動支持港台推出多個新聲格節目，而在接受《香港01》訪問時，她就表示：「由細到大都有個習慣就係上到車就會聽。（鍾意聽咩類型節目？）音樂類，同埋玩遊戲嗰啲，我都好鍾意聽。」

姚焯菲現身撐場港台新節目。（葉志明攝）

而提到其與Tiger(邱傲然）等主演的音樂劇《三·八》深受歡迎，被觀眾發現在最新一場演畢時眼泛淚光，對此她就表示：「其實我每一場都有喊，可能後排嘅觀眾會睇唔到。當我去投入嗰個情緒嘅時候就會好自然咁喊，（演一場少一場會唔會好唔捨得？）好唔捨得呀！我哋日對夜對，但係幾日後就完，會好唔捨得。（驚唔驚最後一場結束時，大崩潰喊？）好驚，真係會好唔捨得。」

姚焯菲表示最近同炎明熹較少聯絡。（葉志明攝）

在音樂劇中，姚焯菲飾演一位渴望戀愛的女生，並有主動追求Tiger的戲份，問到主動追男生是不是很困難，她就表示：「我覺得一開始係有啲困難，好唔傳統呢件事，唔係好我嘅性格。（現實生活唔會主動追男仔？）我比較被動，（如果遇到好鍾意嘅人呢？）我對呢一方面唔會咁衝動。」她又激讚Tiger帥氣，是一位非常聰明的男生。

姚焯菲坦承自己比較被動，不會主動追求男生。（葉志明攝）

另外，提到好姐妹炎明熹現身撐場，她非常開心：「好surprise。」當提到有沒有跟對方談起有傳她簽內地公司一事時，她二話不說：「我哋冇傾到咁詳細，（有冇多啲聯絡最近？）呢排比較少，（知唔知道佢而家動向係點呢？）我都唔係好清楚呢樣嘢。」