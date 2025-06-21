黃依汶賀母70歲大壽大排筳席　黃媽媽珠光寶氣疑似猛料爸爸罕曝光

現年44歲的黃依汶（Emme，前名黃伊汶）的已故父親是綽號「尖東之虎」的江湖中人黃俊，近日黃依汶為媽媽擺70歲大壽，她在社交平台激罕貼出疑似父母年輕時的舊照，而年屆70歲的黃媽媽保養極佳，除擁有雪白少女肌外，更撞樣前TVB花旦張可頤，一身金色配湖水綠色晚裝裙，加襯紅寶石頸鏈及翡翠戒指，貴氣逼人！

黃依汶與陳國坤婚後淡出幕前。（IG@wongemme）

黃依汶在IG分享多張壽宴的盛況，現場大排筳席猶如婚宴般，主家席桌上放上紅色玫瑰花，有進場儀式及切多層蛋糕。黃媽媽雖已是古稀之年，但她的打扮十足《冰雪奇緣》主角Elsa一樣，而且肌膚雪白不輸女兒黃依汶，驟眼看有點像張可頤。黃媽媽既是主角，行頭當然少不了，除鑽石耳環、手鏈、戒指外，還有波子般大大粒的紅寶石頸鏈以及翡翠戒指，熠熠生輝好搶眼。

黃依汶為媽媽慶祝70歲生日，設宴如婚禮般盛大。（IG@wongemme）

黃依汶嘅囝囝陳真都好大個仔，一家人舉杯祝賀。（IG@wongemme）

黃依汶則大騷逆天長腿，與黃媽媽及9歲兒子陳真一齊舉杯香檳賀壽，她更罕有地分享一張疑似父母的舊照片，黃依汶在台上一邊講話，身後大銀幕就展出父母年輕時的照片，她寫道：「用了多時籌備媽媽70歲壽宴，終於圓滿結束❤️大家都超盡興而歸，謝謝每一位悉心打扮參與其中嘅朋友🙌🏻🍻」

黃媽媽行頭十足，滿身珠光寶氣，驟眼看撞樣張可頤。（IG@wongemme）

黃依汶在台上講話，身後疑曬父母年輕時舊照，好青澀。（IG@wongemme）

黃媽媽進場，黃依汶老公陳國坤在旁揸手機影相。（IG@wongemme）

壽宴十足婚宴般盛大。（IG@wongemme）

黃依汶的爸爸在她14歲時在泰國遇車禍意外離世，黃依汶後來到加拿大留學，但20歲還沒完成大學學業，便毅然返香港，後來被星探相中往演藝圈發展，由於身材姣好，曾有「少男殺手」之稱。黃依汶曾與余文樂交往，後疑因男方花心而分手；2014年情定電影《功夫》裡飾演斧頭幫幫主的武打演員陳國坤，二人婚後育有兒子陳真。黃依汶以家庭為重，2019年將手錶生意賣盤，專心相夫教子。一家人住複式豪宅，有偌大客廳及「迷你圖書館」，生活寫意。

黃伊汶2014年尾與陳國坤（小龍）在峇里島完婚，16年誕下兒子陳真。（IG：@wongemme）

黃伊汶2014年尾與陳國坤（小龍）在峇里島完婚，16年誕下兒子陳真。（IG：@wongemme）

住複式豪宅，屋內大到可玩滑梯。（IG圖片）

住複式豪宅。（IG圖片）