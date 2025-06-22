黃金盛女落車幫婆婆堆垃圾車　意外曝光座駕網民好奇：咁有米㗎？

無綫視后唐詩詠（Natalie）2022年年底約滿離巢，與無綫結束近20年的賓主關係，無約一身輕的她放慢腳步工作，做自己喜歡做的事，與友人開設日式吐司專門店，早前在為HOY TV拍攝旅遊節目《韓國邊忽好》，最近又忙於為即將公演的舞台劇《妻迷 Yerma》積極綵排。近日唐詩詩被網民在街上捕獲，見她落車幫一位長者推車，獲讚人美心善。

唐詩詠離巢後放慢腳步工作，做自己喜歡做的事。（ig@natalietong53）

朱栢謙及唐詩詠最近忙為舞台劇《妻迷 Yerma》進行綵排。

唐詩詠落車幫婆婆推垃圾車。（threads截圖）

鐵車上全部係垃圾同紙皮。（threads截圖）

有網民將影片上載到threads，拍片者表示：「人美心善唐詩詠！車來車往嘅路上主動落車幫阿婆手！估唔到落車嘅係明星唐詩詠，十分難得，好心有好報。」片中見到唐詩詠一身休閑打扮，見穿黑衫婆婆推住一架載滿黑色垃圾袋及紙皮的鐵車，主動下車幫忙；之後有另一人幫手，唐詠詠便急急腳返回到車上。過程被後面車的車cam拍下，獲網民大讚「好女人」，亦有眼利網民好奇留言：「嘜佢揸ben屎（Benz）咁有米㗎」。

見有人幫手，唐詩詠就急急腳返上車。（threads截圖）

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唐詩詠坐駕意外曝光，網民好奇「咁有米」？（threads截圖）

唐詩詠曾於2017年憑劇集《不懂撒嬌的女人》奪得視后寶座。（資料圖片）

唐詩詠樣靚身材正。(ig圖片)

唐詩詠樣靚身材正。(ig圖片)

現年44歲的唐詩詠是圈中出名的「黃金盛女」，跟「絕世」亦好有緣，戀愛時曾被封「絕世好女友」，最近開烘焙店，又獲容祖兒前男友陳方藤大力支持，讚她是「絕世好友」。43歲的唐詩詠樣樣好，可惜入行多年情路坎坷，跟曾公開拍拖的余文樂、崔建邦分手收場，與傳過婚訊的洪永城亦於2017年宣布分手，結束兩年多的感情。雖然之後一度跟「教育界王力宏」陳思銘、「翻版崔建邦」、情同兄妹的馬國明等傳出「霧水」緋聞，但至今感情仍未有着落。

唐詩詠與洪永城分手7年。（電視截圖）

馬國明與唐詩詠一直以「契兄妹」相稱，如今馬國明已成人夫，與湯洛雯結婚。（IG@natalietong53）

年前唐詩詠曾跟「翻版崔建邦」傳緋聞，繑實對方慶祝生日，猶如女主人一樣。（IG@natalietong53）

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