麥浚龍邀吳日言返港任嘉賓　無意再剪《風林火山》新版本

Juno全晚唱出《情感的廢墟》、《暴烈• 34》、《困獸.28》、《勇悍•17》等曲見,可惜「浦銘心」謝安琪(Kay)未有出現。(葉志明攝)

Juno麥浚龍今晚(21日)舉行《The Album: In the Name of a Father.》演唱會,請來林嘉欣、陳漢娜(Hanna)、馬志威以戲劇來交代「董折」與「浦銘心」的愛恨交纏及兩人女兒的延續故事。而邱彥筒(Marf)、江熚生(AK)、吳林峰、Novel Fergus、盧祝君(Lo/o)則以嘉賓身份登場。個唱尾聲,Juno先唱出《耿耿於懷》,之後已移居英國的吳日言驚喜登場,與Juno合唱《The Album》系列最具代表性的作品的《羅生門》,獲全場報以熱烈掌聲。

吳日言由英國返港擔任Juno演唱會嘉賓。(葉志明攝)

與AK、Marf、林峰、Novel Fergus、盧祝君(Lo/o)合照。

完騷後,Juno表示今次並非一個演唱會,而是完成一個長達一個三年的故事,期間又因為生病而延期,要再召集所有嘉賓也不是易事,Juno表示一早已落實Marf、AK做嘉賓。「《(一個男人) 一個女人 和浴室》其實仲有另一首meldoy,我覺覺Marf好適合,又AK係角色年輕版,做騷同拍電影又唔同,即有片段要演出到個戲份一啲都唔易,所以今次係分咗片段同舞台上兩部分。」提到吳日言,Juno表示已多年不見對方,由綵排到今日開騷,感覺十分夢幻,一轉眼已經20年。「因為佢髮型唔同咗,對觀眾嚟講最直接記憶係冬菇頭,所以今晚直接戴假髮。」提到有觀眾表示聽不到《愛上殺手 》不離場,Juno表示:「總有機會,我唔係介意唱,今次主題係《The Album》,有30幾首歌。跳舞歌留畀獨立嘅騷啦。」

AK型爆登場。(葉志明攝)

與Marf合唱《(一個男人) 一個女人 和浴室》。(葉志明攝)

完成演唱會後,Juno又要投入《風林火山》,提到早前在康城首映後,引來不同的評價,Juno表示不同的評價是正常。「暫時言之尚早,我自己想佢公演時,觀眾睇完我再分享,因為嗰晚首映都係二千幾人,有好多都係外國人,所以我想套戲公映時再傾。(會唔會因評價再剪?)唔會,因為平身即有嘅彩蛋、線索都擺晒喺入面,我覺得係講故事模式同好多電影唔同,但亦係我刻意畀觀眾嘅一個新體驗。」至於正式上映日期,Juno表示要問發行。

吳日言鬧出走數風波後首次在港現身公開場合。(葉志明攝)