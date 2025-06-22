梁敏巧回應醫生追求者譚品堯被爆驚人黑材料　28字評價網民言論

TVB《女神配對計畫》話題不斷，日前梁敏巧拒愛Babyface，轉投年薪五百萬的十優醫生譚品堯，更惹來拜金攻擊。而譚品堯在《01娛樂》訪問中就霸氣護花，表示：「我好欣賞Maggie EQ好高，啲網民就算包括林作都係，每日口沒遮攔，我唔知道佢係咩目的，IG賣廣告可能搵到錢，刷流量。但你見到Maggie嘅回應係好樂觀積極，完全冇話唔開心，呢個我覺得好好。我覺得EQ係反而你點樣同人去相處，呢樣嘢我覺得係Maggie好大優點。」梁敏巧冧爆回應：「呢啲咪係我鍾意嘅Man同有安全感囉！」

梁敏巧拒愛Babyface。（資料圖片）

譚品堯醫生在節目上自稱年薪500萬，亦是十優。（節目截圖）

有網民指梁敏巧揀醫生追求者純屬拜金，譚品堯接受《01娛樂》訪問時護花，梁敏巧讚對方Man爆。（資料圖片）

不過譚品堯連日來被爆黑材料，林作帶頭狙擊，指：「如果我爆真係有可能嚇死大家，佢分分鐘即時退賽 - 還是老話 - 十優不代表好人」網上更有人爆料，公開一個同譚品堯醫生一樣樣的交友App檔案，指他自大、討厭女權，又有勁爆言論如：「醫生只係一個著白袍嘅性工作者，如果個客冇高潮仲會被告，仲會喺Boxing Day被稅局強姦一番。」、「我係一個『寸』到極致，講嘢極之坦白嘅人。」、「我識嘅皮膚科醫生多到數唔晒，仲肯定我靚仔過彭于晏。」

譚品堯醫生突然被爆黑材料。（葉志明攝）

網民起出與譚品堯一樣樣的交友App檔案。（Threads）

該檔案有不少語出驚人的言論，包括：「醫生只係一個著白袍嘅性工作者，如果個客冇高潮仲會被告，仲會喺Boxing Day被稅局強姦一番。」（Threads）

該賬戶列出多個自己曾旅遊過的地方，相信是想表達自己周遊列國。（Threads）

其他資料。（Threads）

另有人指成功起底譚品堯在連登以「十優狀元」作為網名，發文者稱自己立志做醫生全為想溝女，「做咗醫生七年，由讀書嗰陣毒L被人睇唔起，到依家食女無數，見盡人性醜陋，諗住寫返本書。巴打有咩想知，你問我答。」他又撰文分享自己的「波瀾壯闊食女史」，內容更有18禁成分，非常露骨。不過暫時未知該交友App賬戶及連登賬戶是否由譚品堯本人開設，《01娛樂》就此聯絡他，暫未獲回覆。

網民「十優狀元」在連登討論區開Post，分享自己為了「食女」立志做醫生。（連登討論區）

「十優狀元」又撰寫18禁的溝女「甜故」。（連登討論區）

而對於林作稱擔心梁敏巧知道真相傷心欲絕，又呼籲：「Maggie 的經理人也必須馬上出來護花-是時候叫Maggie轉風向，不要再對此醫生拋心心眼了。」記者曾聯絡梁敏巧，她回應：「現階段不作太多評論，多謝大家關心，請大家繼續收看女神配對計劃。」

網民希望梁敏巧回頭是岸。（IG@maggiemanhau）