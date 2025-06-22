美少年始祖邀路人街拍連番被拒絕　訪問老夫婦竟因一事激動落淚

現年50歲的吳彥祖 (Daniel) 是一代男神，少年時代的他更是顏值逆天得足以迷倒全城女生，絕對可以用頂級神顏來形容。他自從參演了第一套電影《美少年之戀》之後便一炮而紅，亦奠定了他的男神地位。現在的他雖然已青春不再，但依然充滿魅力，比年輕時多了一份成熟男人味，至今仍擁有大批粉絲，就連在內地他也相當受歡迎。早已移居美國的他，近期亦努力開拓內地市場。吳彥祖最近不時在內地進行街拍並拍片放上抖音。

吳彥祖的女兒長大了不少。(ig圖片)

男神吳彥祖久未露面，在金像獎紅地氈上驚喜現身！（莫匡堯 攝）

吳彥祖在內地代言地道的氣泡黃酒，讓該款飲品在12小時內爆賣1000萬罐，影響力驚人！（微博圖片）

近日吳彥祖上載了一條新的影片，片中的他戴上鴨舌帽及口罩在上海的公園街拍並邀請途人入鏡，在多次被拒絕後，吳彥祖終於成功獲一對結婚58年的老夫婦答應拍攝，該名老婆婆更認出了吳彥祖。原來該位老伯伯已經88歲，曾患腦梗塞，雖然康復卻導致言語受到損害。這對老夫婦結婚逾半世紀，86歲的老婆婆稱與丈夫從不吵架，亦不會冷戰。老婆婆表示互相不是要去改變對方，要讓自己都有自己的自由，兩人能夠融合在一起，也可以同甘苦共患難。

吳彥祖聽完老夫婦的故事更憶起已離世的父母，他流下男兒淚哽咽說：「這兩夫婦感動了我，是因為我大概11年沒有見過我媽媽爸爸在一起，因為看到他們兩個，我就很想念他們吧！Mom Dad I love you miss you！」

吳彥祖訪問一對老夫婦令他相當感動。(抖音截圖)

吳彥祖訪問一對老夫婦令他相當感動。(抖音截圖)

吳彥祖訪問一對老夫婦令他相當感動。(抖音截圖)

吳彥祖訪問一對老夫婦令他相當感動。(抖音截圖)