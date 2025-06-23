葉蒨文對象林澤謙起底　港隊運動曾任內褲男模被揭疑曾入獄

TVB戀愛綜藝真人騷《女神配對計劃》近日成為熱話，葉蒨文Sophie的「三角枱約會」相當刺激，除了曾展望GM，另外2位對象林澤謙（Him）、林堡熙（Eddie）都備受關注。當中怕醜文靜的林澤謙（Him）獲觀眾力讚，港隊身份隨之曝光，更有指他疑曾涉賄選案入獄。



《女神配對計劃》中葉蒨文Sophie的三位對象曾展望GM、林澤謙（Him）、林堡熙（Eddie）都備受關注。

《女神配對計劃》中葉蒨文Sophie的三位對象曾展望GM、林澤謙（Him）、林堡熙（Eddie）都備受關注。

林澤謙（Him）一直默默關注葉蒨文Sophie。

有別於進取主動的GM曾展望，表現靦腆怕醜的林澤謙引起Sophie的好奇，分享自己的成長背景，以及對家庭、收入等實際問題的看法後，Sophie感覺二人性格相當相似，更稱他為「男版葉蒨文」。林澤謙成功突圍，與Sophie進行兩輪互動，謙厚務實表現更獲觀眾好評。

林澤謙（Him）一直默默關注葉蒨文Sophie。

林澤謙（Him）一直默默關注葉蒨文Sophie。

林澤謙（Him）一直默默關注葉蒨文Sophie。

現年28歲的林澤謙（Him）畢業於香港中文大學，是港隊手球運動員，多次代表香港出戰地區及國際賽事，為港爭光。林澤謙除了是運動員，亦是教練、模特兒、評述及主持，節目中透露年薪約40萬港元。2024年，他獲邀擔任ViuTV奧運手球項目的評述員，在節目中的專業解說和清新自然的風格，為他贏得廣大觀眾的好評，也曾亮相ViuTV的選秀節目《噢！運動主持都要選》，亦曾任內褲男模。

林澤謙（Him）是港隊手球運動員，多次代表香港出戰地區及國際賽事，為港爭光。（IG：@_himlim_）

林澤謙（Him）是港隊手球運動員，多次代表香港出戰地區及國際賽事，為港爭光。（IG：@_himlim_）

林澤謙（Him）是港隊手球運動員，多次代表香港出戰地區及國際賽事，為港爭光。（IG：@_himlim_）

林澤謙（Him）是港隊手球運動員，多次代表香港出戰地區及國際賽事，為港爭光。（IG：@_himlim_）

林澤謙（Him）是港隊手球運動員，多次代表香港出戰地區及國際賽事，為港爭光。（IG：@_himlim_）

但《女神配對計劃》播出後，林澤謙被翻出疑曾涉及2016年立法會資訊科技界賄選案。根據法庭紀錄（案件編號：DCCC 707/2019），當年22歲名字為「林澤謙」的第12被告，就讀寶覺中學當時已入讀中大，因接受$850報酬參與「種票」計劃，被廉署起訴，於2021年被判入獄六星期，與節目中林澤謙的姓名及背景相當吻合。

林澤謙（Him）社交網有大量爆肌半裸照。（IG：@_himlim_）

林澤謙（Him）社交網有大量爆肌半裸照。（IG：@_himlim_）

林澤謙（Him）社交網有大量爆肌半裸照。（IG：@_himlim_）

林澤謙（Him）社交網有大量爆肌半裸照。（IG：@_himlim_）

林澤謙（Him）社交網有大量爆肌半裸照。（IG：@_himlim_）