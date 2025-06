藝人鍾嘉欣與脊醫Jeremy在2015年結婚後,先後誕下兩女一子,並回流加拿大定居,近年才開始間中回港工作,早前更擔任林峯演唱會嘉賓,掀起集體回憶。積極復出的鍾嘉欣頻頻在IG分享生活點滴,日前她分享了數張新照,真實狀態獲網民激讚似少女。

鍾嘉欣保養得宜。(IG圖片)

鍾嘉欣與脊醫Jeremy在2015年結婚後,先後誕下兩女一子。(IG圖片)

鍾嘉欣日前在IG分享了數張去動植物園的相片,相中可見41歲的她保養得宜,戴上藍色Cap帽和保暖上衣,看上去就像少女。另一照片中,有隻蝴蝶停在她的帽子上,她在帖文表示:「They say when a butterfly lands on you, it brings luck and happiness..thank you for choosing me(他們說當蝴蝶落在你身上,會帶來幸運和幸福...謝謝你選擇了我)。」

鍾嘉欣素顏都好靚!(IG圖片)

網民大讚鍾嘉欣有少女感。(IG圖片)

有大批網民看到照片後,都忍不住大讚鍾嘉欣狀態極佳:「好美的大自然和鍾嘉欣,純樸美!」、「好少女呀,很青春」、「她這個狀態真的生了三個孩子嗎?」、「怎麼做到這麼年輕」、「樣貌多年來都沒有大分別」。