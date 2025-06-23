億萬港姐冠軍著黑絲晒噴血內衣騷美臀　震撼網民眼球：叔叔不行了

要數近年最受爭議的「香港小姐」冠軍，雷莊𠒇（Juliette）一定榜上有名。現年31歲的雷莊𠒇當年參選2017年度香港小姐，最後憑完美Body和出眾才藝，撼低同票數的何依婷勇奪冠軍兼最上鏡小姐，但其外貌一直受到抨擊，加上背後有個香港十大傑出設計師之一、人稱「設計多面手」，傳聞身家億億聲的富爸爸雷葆文，故被指「靠關係」當選。

雷莊𠒇是2017年度香港小姐冠軍兼最上鏡小姐。（資料圖片）

雷莊𠒇爸爸是香港十大傑出設計師之一、人稱「設計多面手」，傳聞身家億億聲的雷葆文（IG@juliettelouie）

雷莊𠒇外貌一直受到抨擊，但向來懶理閒言閒語，忠於自己。（IG@juliettelouie）

但自信十足的雷莊𠒇向來懶理閒言閒語，忠於自己，不屈服簽長約，卸任後火速離巢TVB，回流加拿大發展，除了不時在社交平台分享性感靚相，大晒fit爆Body外，還繼續其選美夢，繼港姐和國際中華小姐後，先後參加《Miss Face of Humanity 2022》、《環球小姐2024香港區選美大賽》及《環球華裔先生小姐選美大賽》，成為「選美達人」。

雷莊𠒇成為選美達人。（IG@juliettelouie）

選美對Juliette係一個動力。（IG@juliettelouie）

Juliette好鍾意選美，五度參加選美。（IG@juliettelouie）

除了熱愛選美外，雷莊𠒇也毫不吝惜展示其美好身段，平日經常在社交平台分享性感靚相，近日她又大派福利，分享一輯身穿黑色內衣，在澳門酒店內拍攝的噴血寫真。其中一張照片中，雷莊𠒇頭包浴巾躺在床上，上身僅穿上內衣配搭黑絲，擺出誘人姿態大曬堅挺上圍，吸睛之餘玩味十足；而另一張雷莊𠒇則變身「影後」，大騷背部結實肌肉線條，下身則穿上一條幼帶T-Back盡騷翹臀曲線，令人充滿瑕想。網民紛紛留言：「Just beautifu」、「Hottie」、「叔叔不行了」，火辣程度簡直衝擊眼球。

雷莊𠒇頭包浴巾躺在床上，上身僅穿上內衣配搭黑絲，擺出誘人姿態大曬堅挺上圍。（IG@juliettelouie）

玩味十足。（IG@juliettelouie）

火辣程度爆曬燈！（IG@juliettelouie）

對於曾被網民封「最醜港姐冠軍」，雷莊𠒇曾在接受《香港01》專訪時，自信又霸氣地回應：「i don't believe it！我唔會相信，我唔覺得自己係最靚，但一定唔會係最醜樣，所以唔會俾呢啲說話影響到我。如果真，我點可以返到加拿大，一路五、六年都book廣告，係因為人哋真係鍾意我個樣，人哋真係鍾意我笑容。如果我真係醜樣，I won't be booking this job。（我唔會得到呢份工作），所以真係要自己有返個自信心。」

Juliette自覺不適合香港娛樂圈。（陳順禎 攝）

Juliette喺加拿大擔任模特兒和演員，發展頗順利。（ig@juliettelouie）