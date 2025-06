億萬港姐冠軍著黑絲晒噴血內衣騷美臀　震撼網民眼球：叔叔不行了

要數近年最受爭議的「香港小姐」冠軍,雷莊𠒇(Juliette)一定榜上有名。現年31歲的雷莊𠒇當年參選2017年度香港小姐,最後憑完美Body和出眾才藝,撼低同票數的何依婷勇奪冠軍兼最上鏡小姐,但其外貌一直受到抨擊,加上背後有個香港十大傑出設計師之一、人稱「設計多面手」,傳聞身家億億聲的富爸爸雷葆文,故被指「靠關係」當選。

雷莊𠒇是2017年度香港小姐冠軍兼最上鏡小姐。(資料圖片)

雷莊𠒇爸爸是香港十大傑出設計師之一、人稱「設計多面手」,傳聞身家億億聲的雷葆文(IG@juliettelouie)

雷莊𠒇外貌一直受到抨擊,但向來懶理閒言閒語,忠於自己。(IG@juliettelouie)

但自信十足的雷莊𠒇向來懶理閒言閒語,忠於自己,不屈服簽長約,卸任後火速離巢TVB,回流加拿大發展,除了不時在社交平台分享性感靚相,大晒fit爆Body外,還繼續其選美夢,繼港姐和國際中華小姐後,先後參加《Miss Face of Humanity 2022》、《環球小姐2024香港區選美大賽》及《環球華裔先生小姐選美大賽》,成為「選美達人」。

雷莊𠒇成為選美達人。(IG@juliettelouie)

選美對Juliette係一個動力。(IG@juliettelouie)

Juliette好鍾意選美,五度參加選美。(IG@juliettelouie)

除了熱愛選美外,雷莊𠒇也毫不吝惜展示其美好身段,平日經常在社交平台分享性感靚相,近日她又大派福利,分享一輯身穿黑色內衣,在澳門酒店內拍攝的噴血寫真。其中一張照片中,雷莊𠒇頭包浴巾躺在床上,上身僅穿上內衣配搭黑絲,擺出誘人姿態大曬堅挺上圍,吸睛之餘玩味十足;而另一張雷莊𠒇則變身「影後」,大騷背部結實肌肉線條,下身則穿上一條幼帶T-Back盡騷翹臀曲線,令人充滿瑕想。網民紛紛留言:「Just beautifu」、「Hottie」、「叔叔不行了」,火辣程度簡直衝擊眼球。

雷莊𠒇頭包浴巾躺在床上,上身僅穿上內衣配搭黑絲,擺出誘人姿態大曬堅挺上圍。(IG@juliettelouie)

玩味十足。(IG@juliettelouie)

火辣程度爆曬燈!(IG@juliettelouie)

對於曾被網民封「最醜港姐冠軍」,雷莊𠒇曾在接受《香港01》專訪時,自信又霸氣地回應:「i don't believe it!我唔會相信,我唔覺得自己係最靚,但一定唔會係最醜樣,所以唔會俾呢啲說話影響到我。如果真,我點可以返到加拿大,一路五、六年都book廣告,係因為人哋真係鍾意我個樣,人哋真係鍾意我笑容。如果我真係醜樣,I won't be booking this job。(我唔會得到呢份工作),所以真係要自己有返個自信心。」

Juliette自覺不適合香港娛樂圈。(陳順禎 攝)

Juliette喺加拿大擔任模特兒和演員,發展頗順利。(ig@juliettelouie)