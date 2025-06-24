香港小姐2025｜首輪面試佳麗極富貴　曬廿萬Hermès15萬LV手袋

《2025香港小姐競選》今日（24日）進行首輪面試，一眾參賽佳麗都精心打扮，務求突圍而出，而她們的行頭更成為大家關注的焦點。今年參賽者全部出動Chanel、Celine、Dior、MiuMiu、GUCCI和Louis Vuitton等名牌手袋，貴氣現身！當中，有佳麗拎着廿萬的Hermès Mini Kelly，威盡全場！

記者：陳釗、林迅景 攝影：陳順禎、葉志明

現年27歲的Luna孭廿萬的Hermès Mini Kelly！（葉志明攝）

Louis Vuitton 喜馬拉雅鱷魚手袋，價值至少15萬。(陳順禎攝)

現年26歲的大律師Kimberly 朱卓瑩以CHANEL出戰。（陳順禎攝）

現年24歲的Belle以Dior上陣，大碼 Dior Toujours 手袋價值$33500，DiorTravel Nomad 小袋價值$17000。 （葉志明攝）

現年24歲的莊詩情，天津音樂學院畢業，揭陽人，以CHANEL現身！（葉志明攝）

自稱35代岳飛後人的23歲 Fandi 以Tory Burch現身，相對貼地！（葉志明攝）

現年26歲的Joyce為理財顧問，以中碼Dior Toujours價錢$31500 手袋現身。（葉志明攝）

現年26歲的Phoebe以Dior Book Tote出戰，售價26,500港元。（葉志明攝）

Dior Book Tote，售價26,500港元。（葉志明攝）

現年25歲的Katherine，任職HR孭1多元的Prada。（葉志明攝）

CHANEL。（葉志明攝）

Celine Ava Bag。（葉志明攝）

Dior Book Tote出戰，售價26,500港元。（陳順禎攝）

GUCCI。（陳順禎攝）

CHANEL。（陳順禎攝）

LV。（陳順禎攝）