洪天明周家蔚傳婚變　被指背夫偷食「一后三王」夜蒲周家蔚回應！

周家蔚與洪天明今日（24日）傳出婚變，周家蔚被影到孖三男夜蒲，將老公和兩個兒子暫時拋諸腦後，13年的婚姻婚姻危危乎，對此周家蔚回應《香港01》。

一家四口幸福美滿。（IG@janetchowkawai）

洪金寶的長子洪天明，與2006年港姐亞軍兼「最上鏡小姐」的周家蔚，於2012年結婚，婚後誕下大仔大仁及細仔竟琋。周家蔚婚後淡出幕前，專心相夫教子，近年轉型做KOL，不時拍片分享家庭生活及飲食心得等，深受網民喜愛。不過，周家蔚最近就被影到與好姊妹佘詩曼現身尖沙咀的酒店出席活動後，略帶輕微醉意的她，在大庭廣眾之下，毫不避忌地蹺着前唱片公司高層王凱文的手臂步出；跟着她取回座駕，然後跟王凱文及另外兩個男人去夜蒲，直至凌晨一點多，她才面紅紅的離開。

前唱片公司高層王凱文。(VCG)

周家蔚近年轉型做KOL，不時拍片分享家庭生活及飲食心得等。（IG@janetchowkawai）

婚紗照。（IG@janetchowkawai）

對此，周家蔚回應《香港01》指：「其實嗰日我本身約咗我表弟，因為佢就職典禮做主席要戥佢開心，咁下場其實係我表弟同其他朋友都喺度，完咗晚宴都有男有女唔係淨係得我一個女仔，仲有其他人。」至於蹺着前唱片公司高層王凱文的手臂，周家蔚稱：「因為太耐冇着高踭鞋，扶一扶佢，係天明好兄弟嚟，朋友係超Friend，當佢係阿哥！另外，我仲係好愛我老公，長期心心眼望住佢，溝通非常之好，唔使擔心！」