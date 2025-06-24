香港小姐2025｜港姐起底　許詠詩曾退選《亞姐2024》爆內幕

《2025香港小姐競選》今日（24日）進行首輪面試，當中除了有自稱「岳飛35代後人」的Fandi，當中更有曾參選過香港區「環球小姐2024」以及《第35屆亞洲小姐競選全球大賽香港賽區》的許詠詩（Joyce），許詠詩參加亞姐時最後選擇退選一事，對此許詠詩接受《香港01》 訪問時表示：「有啲人casting嘅時候冇出現過，我覺得所有嘢好模糊，考慮咗眾多原因所以退出。」

許詠詩（Joyce）曾被視亞姐大熱！（陳順禎攝）

許詠詩（Joyce）曾被視亞姐大熱！（陳順禎攝）

許詠詩（Joyce）曾被視亞姐大熱！（陳順禎攝）

而許詠詩亦曾表示：「我係英國marketing 碩士畢業，上年跳出咗自己舒適圈，而家係一位企業家，目前籌備緊創立自己嘅美妝集合品牌，因為之前有接近五六年都有痤瘡同敏感皮膚嘅困擾，亦都因為咁認識同試用咗好多世界各地嘅新興美妝品牌。」她繼續指有望能夠引進好的牌子到亞洲市場，亦期待產品有機會面世。

Fit爆！（IG/@joyce_hhws）

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選美老手!（IG/@joyce_hhws）

曾參選香港區「環球小姐2024」！（IG/@joyce_hhws）

至於參選香港區「環球小姐2024」時，許詠詩又指自己難忘參賽時與大熱雷莊𠒇互動，並說：「我成日都覺得同咁多咁優秀嘅女仔企埋一齊，呢件事實在係太興奮、太唔真實！對於我嚟講大家都係良性競爭、都想進步。我哋上catwalk堂嘅時候，我嘅目光就離唔開雷莊𠒇(Juliette)，佢嗰種自信嘅光芒，係女仔見到都覺得好正！我記得第一次影大頭相見到佢嘅時候，佢已經好Nice，仲好搞笑捉住我問我之前係咪喺電視台或者其他比賽見過我，我怕羞搖左搖右話我係第一次啊，所以我覺得佢真人都好親切。」她同時也有把握機會向雷莊𠒇提問：「我有問佢點樣可以行得靚啲，佢都好耐心咁答我哋，我相信自己遇強越強。

性感！（IG/@joyce_hhws）

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