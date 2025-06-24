香港小姐2025｜樂易玲爆黃曉明推薦呢位大律師　區議員參選有暗湧

《2025香港小姐競選》今日（24/6）舉行首輪面試，共有111位參選者到將軍澳TVB電視城面試。電視廣播有限公司助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲小姐、製作部高級經理（非戲劇製作）何小慧小姐和製作部助理經理（非戲劇製作）（音樂）暨《2025 香港小姐競選》監製晴朗先生在參選者會見傳媒後，接受訪問，樂小姐直言：「今日嚟嘅質素真係唔錯。」



電視廣播有限公司助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲小姐、製作部高級經理（非戲劇製作）何小慧小姐和製作部助理經理（非戲劇製作）（音樂）暨《2025 香港小姐競選》監製晴朗先生接受傳媒訪問。（葉志明 攝）

樂小姐續指，今屆參選人數質素高，其中不乏高學歷、專業職業人士，說：「其實今日嚟first interview，其實我哋篩選咗一部份㗎啦，所以今日嚟嘅質素真係唔錯，尤其是今年學識真係好高，有一半人碩士以上，PHD，有大律師，有心理醫生，物理治療又有，音樂又有，乜都有，所以我覺得今年真係唔錯。」

樂小姐直言覺得今屆質素高。（葉志明 攝）

記者問，以美貌與往年比較的話，水平又有什麼不同？樂小姐回答：「嘩，好難一年一年比㗎喎，係真係唔錯。」樂小姐也透露，原來38號（暫定）北京大學碩士，大律師朱綽盈（Kimberlie）是由演員黃曉明提名：「都有。我真係見到個黃曉明提名。」何小慧：「係嗰個artist？」樂小姐：「係嗰位呀，佢提名大律師。（會手鬆啲？）睇埋second-in先啦，因為佢真係幾靚嘅。」她也透露，余安安亦有提名一位參選者。

朱綽盈（Kimberlie）由演員黃曉明提名，本身她是一名大律師。（葉志明 攝）

記者提到今年較多參選者是「廣東話有限公司」，樂小姐也回應：「我覺得識廣東話係好基本要求，但係真係好多香港土生，但係好細個去咗外國讀書，真係好好又靚，但係佢啲廣東話真係好唔好。咁我好希望佢哋係短期內pick up，最低限度講到先。」她又表示，某部份參賽者熟悉外語，但唯獨是沒接觸過廣東話。

電視廣播有限公司助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲小姐、製作部高級經理（非戲劇製作）何小慧小姐和製作部助理經理（非戲劇製作）（音樂）暨《2025 香港小姐競選》監製晴朗先生接受傳媒訪問。（葉志明 攝）

他們表示，首輪面試的100多人是由400多人中篩選的，除了今日所見的百多名外，還有30多位海外佳麗，合共約有140多人。「其實應該多啲啲，但係有啲時間嚟唔到。我哋考慮會唔會再畀機會佢哋見。」有佳麗身上有紋身，又會否影響入圍？樂小姐表示，需要面試時睇部位或紋身內容再決定。她也透露，總經理十分重視今次港姐競選，所以預留了時間擔心評審會見參選者。

民建聯區議員莊雅婷參選，成為是日最矚目的一位。（葉志明 攝）

記者又問道，民建聯區議員莊雅婷參選，會否有抵觸？樂小姐表示，決定權應在她的身上，而不是TVB。「因為真係第一次first-in，係真係要睇佢其他所有嘢，要睇佢入唔入到second-in。如果真係入到，區議員可唔可以簽嗰啲合約，要由佢處理囉。佢自己要決定，簽唔簽到由佢處理。」何小慧：「呢樣係佢要考慮，而唔係我哋考慮。我哋就係睇佢各方面符唔符合香港小姐先。」