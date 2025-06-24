41歲氣質女星獲奶奶錫到燶　斥巨資買地起屋養逾百隻流浪動物

早年憑電影《小時代》走紅的郭碧婷在2019年與向佐結婚，婚後育有一子一女，一家四口相當幸福。而向太陳嵐亦非常愛惜這位媳婦，更自爆在台灣買了好幾塊地給予郭碧婷，用作興建房屋養小動物，令不少網民都激讚她是一位好奶奶。

郭碧婷﹑向佐在2019年結婚。（向太微博圖片）

郭碧婷出了名愛心爆棚，家裡收養了逾百隻流浪動物，包括有貓、狗、鳥、刺蝟等，猶如一個小型動物園。而向太對於她的愛心舉動一向給予支持，更因此在台灣郭碧婷娘家附近，專門買了好幾塊地供其用作養小動物：「好幾塊地剛好是連着她娘家旁邊地，後面的地，再旁邊的地，再後面的地。」如此一來郭碧婷方便照顧年邁父親，又能照顧子女，該地塊選擇絕對是完美。

郭碧婷收養了許多流浪動物。（郭碧婷微博圖片）

向太自爆買了好幾塊地給郭碧婷。（網上截圖）

而向太買了這幾塊地，完全不干涉，一切交由郭碧婷處理：「她要設計房子，我想那個設計師有點快投降了，因為需求太多，鳥房玻璃的，狗房是甚麼的，貓房甚麼的，還有一個大公雞，光是設計兩年，還沒有跟設計師溝通好。」

郭碧婷婚後亦減少了幕前工作。（向太微博圖片）

向太如此愛惜媳婦，令不少網民都紛紛激讚，而事後她在社交網站貼出的一番話，更被讚有智慧：「我覺得人生肉做，將心比心。希望天下的婆婆都愛媳婦，別為難她，就是不為難兒子啊！也別干涉太多，也不同住一起最好。」