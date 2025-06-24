姜濤西區墮海清醒獲救送院 曾被王晶怒罵引發風波大方回應
撰文：董欣琪
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西區副食品批發市場附近有人墮海。今日（24日）下午約4時36分，警方接報一名男子在西區副食品批發市場附近墮海，他其後獲救上岸，幸仍清醒，被送到瑪麗醫院治理。據了解，該名墮海男子為MIRROR成員姜濤，經初步治理後已轉往私家醫院。網上流傳多張懷疑是姜濤獲救上船後的照片，可見該名男子全身濕透。而MIRROR經理人黃慧君（花姐）事後在IG限時動態代姜濤報平安：「只是自己不小心，發生了小意外，我沒事，請大家放心，希望不要有任何揣測，真的很抱歉，令大家擔心了」，其後姜濤亦在IG報平安：「大家不用擔心，明天見」。
姜濤自2018年出道以來爭議不斷，不少網民抨擊他的唱功舞技，又指他身材走樣，今年4月王晶突然發文怒罵姜濤「人肥歌雞舞賤」而引發風波，而姜濤出席活動時亦有回應事件：「首先好多謝王晶前輩對我嘅批評，我哋作為後輩始終無辦法講太多，一直秉持住接受每一個人嘅意見，無論佢嘅出法點係咩，我哋都係咁理解，所以件事喺我呢度已經過去，大家食完花生就算。」姜濤又指出道至今有不少評論，不會因今次事件而太影響心情，自己亦學會接受與承受，又呼籲大家理性討論。