姜濤西區墮海清醒獲救送院　曾被王晶怒罵引發風波大方回應

西區副食品批發市場附近有人墮海。今日（24日）下午約4時36分，警方接報一名男子在西區副食品批發市場附近墮海，他其後獲救上岸，幸仍清醒，被送到瑪麗醫院治理。據了解，該名墮海男子為MIRROR成員姜濤，經初步治理後已轉往私家醫院。網上流傳多張懷疑是姜濤獲救上船後的照片，可見該名男子全身濕透。而MIRROR經理人黃慧君（花姐）事後在IG限時動態代姜濤報平安：「只是自己不小心，發生了小意外，我沒事，請大家放心，希望不要有任何揣測，真的很抱歉，令大家擔心了」，其後姜濤亦在IG報平安：「大家不用擔心，明天見」。

姜濤口快快爆出「仲有3年約」，他表示屬隨口噏。（葉志明攝）

Ian同姜濤為熊貓家姐細佬整玩具。（陳順禎攝）

「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」由姜濤憑《好得太過份》奪得。（葉志明攝）

MIRROR成員姜濤及Ian陳卓賢成為港產大熊貓的契爸。

網上流傳懷疑是姜濤獲救上船後的照片。（網上圖片）

網上流傳懷疑是姜濤獲救上船後的照片。（網上圖片）

花姐在IG限時動態代姜濤報平安。（IG截圖）

姜濤報平安。（IG截圖）

姜濤自2018年出道以來爭議不斷，不少網民抨擊他的唱功舞技，又指他身材走樣，今年4月王晶突然發文怒罵姜濤「人肥歌雞舞賤」而引發風波，而姜濤出席活動時亦有回應事件：「首先好多謝王晶前輩對我嘅批評，我哋作為後輩始終無辦法講太多，一直秉持住接受每一個人嘅意見，無論佢嘅出法點係咩，我哋都係咁理解，所以件事喺我呢度已經過去，大家食完花生就算。」姜濤又指出道至今有不少評論，不會因今次事件而太影響心情，自己亦學會接受與承受，又呼籲大家理性討論。

今年4月王晶突然發文怒罵姜濤「人肥歌雞舞賤」而引發風波。（微博截圖）

黃秋生覺得姜濤肥得可愛。（陳順禎攝）

姜濤表示身為後輩，前輩任何批評都會接受。（陳順禎攝）

姜濤感謝粉絲的生日應援。（梁碧玲攝）

姜濤灣在中午時已有不少姜糖，部分在大型廣告牌前打卡、部分在派應援物。（梁碧玲攝）