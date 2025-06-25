姜濤墮海丨受網暴欺凌練美娟叫「積口德」 五索：沒有資格傷害他
撰文：程嵐風
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MIRROR成員姜濤今日下午4時許，在西環副食品市場對開墮海，被途經的海事處外判商船隻見到之後將他救起，再送往中區政府碼頭，姜濤當時清醒，由救護車送往瑪麗醫院救治。消息指，姜濤事發前跑步，其間感不適，靠在一旁休息，不料不慎墮海。
姜濤墮海消息傳出後，網上引起不少討論，當中有不少毒舌言論引起關注，令多位藝人都忍不住在社交平台出言抱不平，勸告：「積口德」。
ViuTV藝人的練美娟在IG Story寫道：「積下口德啦。可以不愛但請都不要傷害。都唔需要你哋去慰問去關心，但見到嗰啲留言實在太涼薄，街邊見到個唔識嘅人咁嘅情況都唔會咁呀嘛？唔係因為打幾個字留個言唔使負責就咁呀嘛？」
岑珈其也留言：「做人真係唔好咁黑心啦」。
經常受網上攻擊的五索，也留言：「為甚麼這麼多人可以傷害一個追夢的後生仔？可以不喜歡他，但沒有資格傷害他。」
另外還有李泇霖不滿道：「我唔明點解啲人冇晒同理心，一人插一句，呢個世界黐咗線」。李昭南則表示：「不以善小而不為，不以惡小而為之。發洩情緒有好多方法，唔需要發落人身上，尤其對他人不幸，冷嘲熱諷，不如今日停一停，休息下？」