姜濤墮海｜口罩小姐徐蒨寧爆後台內幕　轟MIRROR團隊管理方式奇怪

MIRROR成員姜濤昨日（24日）下午在西環副食品市場對開墮海，被途經的海事處外判商船隻救起及送院，姜濤表示事件屬意外，而其所屬經理人公司MakerVille事後發聲明，稱：「姜濤今日下午在西環海旁跑步，期間頭暈不適，醒來時已被救起。」並呼籲大家不要作不必要揣測，指外界傳聞非事實。

姜濤在西環副食品市場對開墮海，救起後送院。（IG@keung_show）

網傳姜濤獲救時照片。

姜濤留院穿病服舉手指公報平安。（ig@keung_show）

其所屬經理人公司MakerVille事後發聲明，稱：「姜濤今日下午在西環海旁跑步，期間頭暈不適，醒來時已被救起。」並呼籲大家不要作不必要揣測，指外界傳聞非事實。（IG@makerville.official）

姜濤墮海消息轟動全網，引起不少討論，除了有不少藝人心痛姜濤遭涼薄言論攻擊，亦有人發文批評MIRROR經理人團隊的管理方式。「口罩小姐」亞軍徐蒨寧（阿姨）過往參加過《囝囝女女730》、《商睇》及《廚神奶奶是你媽》等ViuTV節目，本身亦是位化妝師，經常幫藝人化妝，她昨晚轉發姜濤墮海的報道，並憶述自己在ViuTV後台工作的經歷，表示：「由幾年前， 我仲係Viu度做野（嘢），已經覺得，咩事佢地管理呢隊人管理得咁奇怪呢？」

口罩小姐亞軍徐蒨寧轉發姜濤墮海的報道，並為事件發聲。（IG@auntielimemarie）

徐蒨寧曾參與ViuTV節目，包括做主持。（IG@auntielimemarie）

阿姨正職是化妝師。（IG@auntielimemarie）

幫不少藝人化妝，例如郭柏妍。（IG@auntielimemarie）

阿姨亦經常大方在社交平台分享性感照，展示努力保養的修身成果。（IG@auntielimemarie）

阿姨參加比賽時已是一女之母。（IG@auntielimemarie）

她指MIRROR化妝有特別房，儘管合理，不過她指：「但房度有重重人員駐守，其他artist，係呀係artist，除非份量都有咁上下嘅，否則都無可能埋身。佢地化完出到黎（嚟）啦，我就撞到其中一位我識嘅，同佢話，『喂又見喇，影個相呀！』佢好樂意影，但！佢眼神哀求我唔好post，佢會俾人話！我心諗…. 咁即係唔係班仔嘅意願啦。」

徐蒨寧爆出後台內幕，指MIRROR有專屬化妝室，並有重重人員駐守，連Artist都不一定可以埋身。（IG@auntielimemarie）

徐蒨寧表示，自己曾因一事被MIRROR成員以眼神哀求，令她知道他們絕對身不由己。（IG@auntielimemarie）

徐蒨寧發文全文。（Threads@auntielimemarie）

徐蒨寧指公司要「圈讓」他們，而他們又紅，並沒有問題，不過她就狠批：「遇到事可唔可以做得好睇d? 出黎幫佢地頂多d? Job 下弦都接多d? 上弦肥咗唔開心搵方法俾佢開心番？其實可能佢肥仲開心呢，睇下Fat boy, 照肥照紅，心理健康影響生命架大佬。」

徐蒨寧指，姜濤肥可能更開心，例如肥仔一樣可以又肥又紅，希望公司可以找方法讓姜濤開心起來。（IG@auntielimemarie）