前港男冠軍臉浮白色粉泥極詭異 1年內結婚榮升父親搏殺搵奶粉錢

現年41歲的前香港先生冠軍高鈞賢（Matthew），近年事業反彈，憑參與《白色強人2》、《一舞傾城》《新聞女王》、《逆天奇案2》及《刑偵12》等多套熱門劇集，演技備受肯定。去年12月被爆已為人夫兼榮升父親，北上發展的高鈞賢獲得不少工作機會賺奶粉錢。最近他更積極更新小紅書，與網民分享生活逸事，增加曝光率。

高鈞賢有份參演《刑偵12》。（IG@mattkobe）

高鈞賢被爆去年升呢做人夫。（IG@mattkobe）

兼做埋父親。（IG@mattkobe）

日前高鈞賢在小紅書以「40+ TVB男主角保養秘訣」為題發文，並表示：「40+ TVB男主角保養秘訣，做了爸爸之後，從陪我老婆坐月子把所有的剩飯吃，把頭髮還有臉部表情都不需要管理。很多人都一直問我怎麼保養的，是時候該公開我的保養秘訣。你們學會這個保養三步曲，你們就擁有了40+ TVB難（男）演員的表演秘訣。防曬、運動、16+8 早上只吃蘋果 #拒絕中年油膩 #保持年輕的方法 #變年輕的秘訣」。

高鈞賢臉浮白色粉泥。（小紅書）

網民話好驚嚇。（小紅書）

拒絕咗油膩大叔的高鈞賢積極做運動，並公開了3張除外跑步時臉上塗滿防曬的照片，隨即引起網民熱議。相中高鈞賢穿上白色連帽運動外套，只露出半張臉，整臉塗上極厚防曬，臉上浮現出白色粉泥狀，顯得格外詭異。網民都忍不住留言表示：「你啲防曬唔多掂」、「好詭異的防曬妝」、「賢哥你臉擦不防曬」、「認真的嗎？這防曬保養」、「還以為臉上是他閨女的爽身粉」、「什麼防曬好讓我避雷」。

原來係同黃宗澤一樣厚塗防曬。（小紅書）

另外，亦有網民問高鈞賢「你的防曬乳黃宗澤給你的嗎」、「你隻防曬乳係不係黃宗澤同款嘞？」又附上黃宗澤的舊照對比，高鈞賢也有回覆：「因為很趕時間，又想做好防曬」，令網民哭笑不得。