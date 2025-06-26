娛圈樓后狂Sell泰國套房讚不絕口　55歲做單身女王曾後悔做第三者

現年55歲的郭少芸於1992年參加《香港小姐》，雖然12強止步，但獲TVB簽約成為旗下藝人，拍過《律政強人》、《大鬧廣昌隆》、《先生貴姓》、《愛‧回家》 等劇集，被封為「御用惡女」。郭少芸先後三次離巢無綫（TVB），2018年決心北上發展，投身直播帶貨及出席商演，密密吸金「賺人仔」。郭少芸先後在順德和杭州置業，近年香港樓市大幅下滑，郭少芸今年2月被爆再度出擊掃「磚頭」，短短3個月連掃5伙單位，絕對是娛樂圈的低調富婆。近日郭少芸到了泰國曼谷，更狂Sell泰國樓。

郭少芸因天生一副「惡女相」經常被指派飾演刁蠻女或女強人的角色，故獲封為「TVB御用惡女」。（截圖）

郭少芸是圈中的黃金盛女。（IG圖片）

郭少芸透露此次泰國之行是去睇樓，她興奮地介紹房內格局，大讚又平又有時尚感。郭少芸指該層樓為400呎單人套房，位處曼谷旺區，並形容該處等於是香港的油尖旺區，她更即時分享投資心得：「投資當然要選旺的地方啦！」她又指該層樓為港幣200萬元，看來想進軍泰國樓市。

郭少芸現階段主力在內地發展。（微博@郭少芸）

郭少芸至今仍單身，過去僅公開過兩段戀情，包括有婦之夫的劉少君和TVB編導鍾國強。郭少芸入行初期拍《真情》認識劉少君，二人戲假情真，令劉少君與太太周秀蘭離婚，多年後郭少芸受訪坦言後悔曾做第三者，指自己當年過份投入角色，思想未夠成熟，之後不會再讓有太太的男人靠近自己。另一段與鍾國強的感情，當時郭少芸愛得好深，惟男方於1999年不幸遇上交通意外致昏迷，郭少芸當時每日去醫院探病，可惜郭少芸其後因工作壓力，最後仍是分手。

郭少芸狂Sell泰國樓。（抖音）

狂讚。（抖音）

200萬港幣。（抖音）

她直言投資要揀旺區。（抖音）