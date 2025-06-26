TVB視后頻現身馬場被指無嘢撈心急「釣金龜」　本人霸氣回應

現在35歲的龔嘉欣入行17年，憑著肯博肯捱的態度，近年擺脫鄰家女孩形象，躍升為一線花旦，繼先後奪得「馬來西亞最喜愛TVB女角色」及「最受歡迎電視女角色」後，年初終憑《企業強人》在《萬千星輝頒獎典禮2024》中，擊敗強敵楊茜堯，首奪夢寐以求的「最佳女主角」，事業攀上高峰。

龔嘉欣在年初舉行的《萬千星輝頒獎典禮》中，擊敗強敵楊茜堯，首奪「最佳女主角」，攀上事業高峰。（資料圖片/梁碧玲 攝）

龔嘉欣在《萬千星輝頒獎典禮2020》上獲得「馬來西亞最喜愛TVB女主角」及「最受歡迎電視女角色」。（資料圖片）

不過，奪獎後的龔嘉欣給外界感覺發展似乎不及預期，不但陷入8個月無劇拍的狀態，目前僅剩下《香港探秘地圖》一套存貨，甚至傳出她有意約滿離巢，雖然龔嘉欣已親自否認，強調不是離巢，但傳聞依然鬧得熱烘烘。儘管如此，但龔嘉欣心情未受影響，最近還頻頻風騷現身馬場，引起網民熱議。

龔嘉欣奪獎後被指8個月無劇拍。（IG@kungkaty）

龔嘉欣目前存貨只剩下《香港探秘地圖》一套劇集。(資料圖片/葉志明 攝)

近日，龔嘉欣現身馬場被馬迷野生捕獲，同場還有黃婉曼，當日龔嘉欣身穿藍色恤衫裙，非常端莊大方，見到有人拍照親切揮手。有網民則留言，指最近頻頻在馬場見到龔嘉欣身影，似乎見目前工作量不多，心急「釣金龜」。

龔嘉欣最近頻頻風騷現身馬場，引起網民熱議。（IG@kungkaty）

龔嘉欣最近頻頻風騷現身馬場，引起網民熱議。（IG@kungkaty）

龔嘉欣近日在馬場被捕獲，她解釋是支持黃婉曼及其先生的愛駒出賽。（IG@icy.wong）

對此，龔嘉欣回覆《香港01》時表示，其實入場是支持好友黃婉曼及其先生，因為她曾答應對方夫婦，只要有馬匹出賽，她時間允許的話，就一定會入場打氣。對於被指無工作心急「釣金龜」？龔嘉欣直言絕對沒有這回事，問到黄婉曼可有介紹筍盤給她認識？她表示：「真係無喎，同佢好少傾呢啲嘢。」

龔嘉欣曾答應黃婉曼兩公婆，只要對方有馬匹出賽，她時間允許的話，就一定會入場支持。（IG@icy.wong）

龔嘉欣否認入馬場「釣金龜」，也不心急嫁。（IG@icy.wong）

只是支持朋友。（IG@icy.wong）

龔嘉欣透露現階段對感情抱佛系態度，不心急結婚，仍想在事業上衝刺和拼搏，並霸氣表示，雖然暫時未有劇集出街，但工作卻沒有停過，自獲得「視后」獎項後這段時間，開心得到廣告客戶的支持和厚愛，可以趁開劇前搵真銀，其後她更會參與慈善探訪活動，回饋社會。

龔嘉欣最近廣告接不停。（IG@kungkaty）

一個接一個。（IG@kungkaty）

稍後還會去慈善探訪。（IG@kungkaty）

龔嘉欣入行至今，感情生活一直受到外界關注，如今事業創高峰，惟情路崎嶇的她，感情未有着落。早前龔嘉欣拍攝飲食節目《在家宴客50道菜》時，肥媽都為她著急：「搞錯呀，仲未嫁？」笑言會幫手落力推銷和過對方幾招留住男人的胃。

龔嘉欣在烹飪節目中《在家宴客50道菜》跟肥媽、李家鼎等多位名廚學藝。（IG@kungkaty）

肥媽笑言過龔嘉欣幾招留住男人的胃。（視頻截圖）

就連TVB官方社交平台都「抽水」，重溫龔嘉欣十年前亮相《都市閒情》片段，並寫上：「龔嘉欣入得廚房有待嫁」，當時她已經在節目中展露廚藝，炮製拿手菜。而龔嘉欣也有在自己社交平台轉載該片段，並驚嘆：「Omg...幾多年前」。龔嘉欣除了樣子被讚唔識老，十年如一日，當中她更害羞說：「我始終覺得女仔係要識煮嘢食嘅，因為要嫁個好老公嘛！」被網民取笑原來10年前已經有顆恨嫁之心。

肥媽亦戥嘉欣心急，除了在節目中大讚嘉欣內在美外在美兼備外，更搞笑大叫：「搞錯呀，仲未嫁？」

龔嘉欣10年前要說學好廚藝，因為要嫁個好老公。（Youtube截圖）

龔嘉欣出道以來公開過的戀情只有鄧健泓一人，二人於2010年拍拖且愛得高調，並發展至同居，可惜戀情僅維持兩年便告吹，當時有傳言指龔嘉欣戀上他人才提出分手，但後來有雜誌卻拍攝到鄧健泓與2007港姐冠軍張嘉兒同車，終還龔嘉欣清白，她更曾在訪問中大嘆：「水落石出！」當時更有傳龔嘉欣因分手一事暴瘦至皮包骨，體重只有95磅，幸最終也走出情傷。

龔嘉欣出道以來緋聞多多，但公開過的戀情只有鄧健泓一人，二人於2010年拍拖且愛得高調，可惜戀情僅維持兩年便告吹。(視覺中國)

龔嘉欣當年含淚交代分手。（視覺中國）

其後龔嘉欣對感情事轉向低調，2019年尾，她被爆秘戀馬來西亞30歲富二代Bryan，當時更傳男方打本給她在當地開設火鍋店。雖然龔嘉欣一直未有公開承認戀情，不過火鍋店開幕當天，Bryan亦有在場。而龔嘉欣亦有陪Bryan慶祝生日，疑發展地下情，可惜最後都未能開花結果。之前曾有空姐爆料，指龔嘉欣為事業放棄嫁入大馬豪門做少少奶奶。龔嘉欣當時回應傳聞時大方多謝該空姐的祝福和讚賞。至於爆料內容是否屬實？她只表示：「現在的我一定會選擇工作。」而近年傳得最熱烘烘的一定是前年傳她秘戀38歲日籍甜品大師松岡哲也（Matsuoka Tetsuya）已兩年，兩人除了孖公仔出席朋友聚會外，更指已發展到同居階段，隨時今年結婚，不過龔嘉欣其後否認戀情。

2019年尾，她被爆秘戀馬來西亞30歲富二代Bryan，當時更傳男方打本給她在當地開設火鍋店。（IG@benny.bysk）