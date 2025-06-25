東張西望｜姜濤墮海片段首曝光　片中有人大叫：Help！

MIRROR成員姜濤昨日（24日）下午在西環副食品市場對開墮海，被途經的海事處外判商船隻救起及送院，姜濤表示事件屬意外，其所屬經理人公司MakerVille事後發聲明，稱：「姜濤今日下午在西環海旁跑步，期間頭暈不適，醒來時已被救起。」並呼籲大家不要作不必要揣測，指外界傳聞非事實。而TVB則獲得觀眾提供獨家片段，於今晚（25日）《東張西望》內播出。

姜濤昨日（24/06）西環墮海，清醒獲救送院，很多網民關注姜濤的精神健康和情緒，希望他得到真正休息。（IG@keung_show）

網傳姜濤獲救時照片。

姜濤昨日下午在西環副食品市場對開墮海，事件引起全城關注。而TVB則從觀眾手中攞到獨家片段，姜濤墮海獲救經過首曝光。目擊者陳先生（化名）接受電話訪問時，還原事件經過。

姜濤墮海片段首曝光。（《東張西望》截圖）

姜濤墮海片段首曝光。（《東張西望》截圖）

姜濤墮海片段首曝光。（《東張西望》截圖）

從片段所見，姜濤在海面上大叫：「Help！」陳先生（化名）表示：「墮海的位置是凸出去的碼頭，旁邊還有幾個碼頭。我就在另一個碼頭上做運動，就看見...聽到事發的碼頭有人大聲叫，我就往那邊看，見到有些人把救生圈拋進水裡，我就懷疑會不會是有人掉進水裡，然後就拍了下來。看到有些船經過，他就在揮手，叫船過去救他。我看到他們拋繩子給他，把他拉出去，然後拯救。我覺得他還能動，並非不清醒。」

姜濤墮海片段首曝光。（《東張西望》截圖）

姜濤墮海片段首曝光。（《東張西望》截圖）

姜濤墮海片段首曝光。（《東張西望》截圖）

姜濤墮海片段首曝光。（《東張西望》截圖）

姜濤墮海片段首曝光。（《東張西望》截圖）

姜濤墮海片段首曝光。（《東張西望》截圖）

姜濤墮海片段首曝光。（《東張西望》截圖）

姜濤墮海獲救經過