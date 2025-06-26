葉蒨文追求者林澤謙疑曾入獄　IG吐心聲：好好看我如何東山再起

《女神配對計劃》在網上引起熱烈討論，亦有參賽者被起底及爆出黑材料，例如是梁敏巧的「十優醫生」追求者，被指稱「醫生係白袍性工作者」以及寫過18禁食女史等等，而另一位在節目上表現討好的大隻手球港隊林澤謙，竟遭爆出疑曾犯案入獄留案底。

《女神配對計劃》中葉蒨文Sophie的三位對象曾展望GM、林澤謙（Him）、林堡熙（Eddie）都備受關注。

林澤謙自稱「物理上暖男」，他是葉蒨文的追求者之一。（TVB）

二人用餐時，林澤謙表現得怕怕醜醜，又不敢直視葉蒨文，反而獲不少觀眾歡心。（TVB）

他氹得葉蒨文很開心，而且女方亦直言跟林澤謙意想不到地投契。（TVB）

二人的互動很甜蜜。（TVB）

不過林澤謙就被爆疑曾因「種票」入獄。（TVB）

林澤謙Package理應很受女仔歡迎，他畢業於香港中文大學，是港隊手球運動員，多次代表香港出戰地區及國際賽事，為港爭光。他自爆年薪約40萬，即除開每月大約3萬幾，除了是運動員外，他亦是教練、模特兒、評述及主持，曾任內褲男模大騷爆肌身材。2024年他獲邀擔任ViuTV奧運手球項目的評述員，在節目中的專業解說和清新自然的風格，為他贏得觀眾好評，也曾亮相ViuTV的選秀節目《噢！運動主持都要選》。

林澤謙（Him）是港隊手球運動員，多次代表香港出戰地區及國際賽事，為港爭光。（IG：@_himlim_）

林澤謙（Him）是港隊手球運動員，多次代表香港出戰地區及國際賽事，為港爭光。（IG：@_himlim_）

林澤謙（Him）社交網有大量爆肌半裸照。（IG：@_himlim_）

林澤謙（Him）曾擔任內褲男模，展示爆肌身型。（IG：@_himlim_）

林澤謙（Him）社交網有大量爆肌半裸照。（IG：@_himlim_）

正當有不少觀眾在《女神配對計劃》被他「圈粉」後，他卻被爆2021年疑似因「種票」遭廉署起訴兼入獄，疑曾涉及2016年立法會資訊科技界賄選案。根據法庭紀錄（案件編號：DCCC 707/2019），當年22歲名字為「林澤謙」的第12被告，當時已入讀中大，因接受$850報酬參與「種票」計劃被廉署起訴，於2021年被判入獄六星期，涉案者姓名及背景跟節目的林澤謙相當吻合。

《香港01》當年都曾報道2016年立法會資訊科技界賄選案消息，與林澤謙同名同姓、背景相近的被告罪成。（資料圖片）

林澤謙心情未有受影響，如常在社交平台發文，轉發其中一篇籃球員Tyrese Haliburton的報道，溜馬主將Tyrese Haliburton近日右腳阿基里斯腱撕裂，這可謂籃球員惡夢，即使做完手術，都要至少8至10個月才能康復。而林澤謙轉發其中一段文字：「我能走到今天，絕對不是偶然。我每天都在逼自己變得更好，而我會繼續這麼做。這一切當中最重要的是，我心懷感恩。我感謝每一段讓我走到這裡的經歷，也感謝籃球圈給我的所有愛。我不是『必須』經歷這一切，而是『有機會』去經歷這一切。我感謝前方這段路。請大家好好看著我如何東山再起。」似是有感而發回應近日的風波。

林澤謙在社交平台轉發Tyrese Haliburton受傷報道，而藉此吐心聲，表示：「我不是『必須』經歷這一切，而是『有機會』去經歷這一切。我感謝前方這段路。請大家好好看著我如何東山再起。」（IG：@_himlim_）

人誰無過？最重要是知錯能改，所以當有人在社交平台問葉蒨文：「介唔介意有案底嘅追求者呢？如果有，會唔會選擇佢呢？」她就留言回覆：「我更加在意一個人嘅現在，現在就已經包含佢嘅過去同埋思維，我亦都會觀察一個人嘅成長空間。」所以林澤謙並非完全沒有機會，要同曾展望（GM）惡鬥一番。

葉蒨文回覆網民。（截圖）