TVB御用鬼佬轉跑道做金屬雕刻獲視帝力撐 靠炒樓累積財富住豪宅

現年46歲的古天祥於2004年加入TVB後，拍過多套劇集，由於是拉丁混血兒的關係，故成為TVB「御用鬼佬」，更憑《有種好男人》中飾演大反派，讓觀眾留下深刻印象。雖然演藝事業停滯不前，但古天祥在金屬雕刻方面極有才華，現正在中環舉行藝術展覽，獲得多位圈中人撐場，就連視帝馬德鍾都特意在小紅書拍片「訪問」古天祥，為好兄弟宣傳。

古天祥於展覽上接受《香港01》訪問。（陳順禎 攝）

原來古天祥與視帝馬德鍾結緣逾廿年，古天祥憑Man爆外貌當上演員和模特兒，並拍了多個廣告。2004年他加入TVB，首套劇集是《心慌·心郁·逐個捉》，該劇的男主角正是馬德鍾，雙方結識已逾20年，到現時仍感情深厚。馬德鍾除了現身撐場，更拍片記錄為好兄弟宣傳，並介紹金屬雕刻這門手藝。

視帝馬德鍾都特意在小紅書拍片「訪問」古天祥，為好兄弟宣傳。（小紅書）

更介紹金屬雕刻這門手藝。（小紅書）

原來兩人感情深厚。（小紅書）

古天祥拍攝的第一套劇集就是馬德鐘擔任主角。（小紅書）

古天祥雖然圈中並非大紅大紫，但他家底極厚，憑炒樓斬獲甚豐。他曾透露早年一直希望於香港置業，但礙於職業關係未能在港供揭置業，最後決定先從港外入手，最終以最初不足100萬的本金，經過15年至今己經變成了1000萬，成功在大埔買下低密度近1000呎豪宅，與太太、囝囝及家中老人家同住。

古天祥一家三口溫馨幸福。（IG圖片）

有大批網民看到馬德鐘的片段後，都不禁表示：「TVB的演員都身懷絕技！！！！」、「兩位都是模特身材」、「非常漂亮的藝術品 謝謝馬神介紹！周末要去欣賞 支持一下」、「好厲害」、「好有才華」。