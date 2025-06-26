𡃁模始祖濕身誘惑曬導彈級身材　超近視覺Big爆網民眼球：噴血

現年36歲的許穎（Phoebe）（現名：許星羽）早年以模特兒身份出道，曾推出個人寫真集，是「𡃁模始祖」之一，不過出道僅兩年，許穎就淡出娛樂圈，轉行經營畫廊及保險生意。儘管如此，但許穎依然活躍，不時在社交平台分享性感照大派福利，且身材依然fi爆，火辣程度不減當年。

現年36歲的許穎（Phoebe）（現名：許星羽）曾以模特兒身份出道，出過寫真書。（視覺中國）

許穎現時已投身保險業界。（IG@phoebedreamy）

雖然淡出幕前，但許穎不時都會派吓「福利」。（IG@phoebedreamy）

近日天氣酷熱，許穎在社交平台上載一輯在泳池邊拍攝的激辣美照，大派冰淇淋為網民解暑。相中，許穎穿上藍色比堅尼，站在泳池邊大擺誘人Pose，S型身材曲線表露無遺，尤其泳褲的高衩設計，盡騷其翹臀曲線，極度誘人。

近日天氣酷熱，許穎在社交平台上載一輯在泳池邊拍攝的性感美照，大派冰淇淋為網民解暑。（IG@phoebedreamy）

許穎穿上藍色比堅尼，站在泳池邊展示S型身材。（IG@phoebedreamy）

fit到漏。（IG@phoebedreamy）

而且許穎非常識玩，相片距離由遠至近，引你一張一張Loop過去；最後一張側身照更成為焦點，許穎上演一幕濕身誘惑，近距離視覺呈現其導彈級豐滿上圍，簡直「Big爆」網民眼球，紛紛留言：「噴血」、「Sexy」、「又圓又大」、「完美角度」、「最尾嗰張想殺死人咩」，甚至有網民幽默說：「攝影師最尾先識影近你」。

身材不輸當年。（IG@phoebedreamy）

大騷美臀。（IG@phoebedreamy）

導彈極身材。（IG@phoebedreamy）

許穎當年出道時憑驕人身材而人氣急升，2011年推出寫真前夕因遺失手機，導致慾照外洩，並惹來為寫真炒作的疑團。翌年許穎再推出寫真，但由於寫真有背部及正面裸露照，加上有將尺度過大的寫真送檢，被貿發局指意淫而勒令收書禁賣。向來作風大膽的許穎在出寫真的同時，接拍了錢國偉導演的《喜愛夜蒲》，憑性感演出而為人熟悉。

這個視覺好邪惡。（IG@phoebedreamy）

許穎出道僅兩年就淡出娛樂圈。（IG@phoebedreamy）

姓名變，身材不變。（IG@phoebedreamy）

另外，當年自稱22歲的許穎被揭報細數，主動提供印上1989年出生的身份證副本以示清白。不過有網民將許穎提供的彩色身份證副本仔細檢查，赫然發現在身份證的左下角位置，隱約可見她的身份證號碼，起首的英文字母為Z。而字母Z字頭的為1980年至88年出生的人士，1989年出生的則為Y。如許穎的身份證副本為偽造，此舉已涉嫌觸犯香港法例。其後直至2014年，有人向雜誌提供許穎新領的身份證照片副本，顯示出生年齡為1986年，與她早年交給傳媒的1989年的有出入，對於被質疑虛報年齡，但她拒作回應。

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