李蘊與何超蓮友誼好純粹　曾嫌尹光唱鹹濕歌拒合作丨專訪二

李蘊的花邊新聞雖然多，但圈中人緣極佳，除有賭王千金何超蓮和小天后G.E.M.鄧紫棋兩位閨密，與剛榮升影后的衛詩雅亦是好朋友。

李蘊的花邊新聞特別多，但圈中人緣極佳。

李蘊12歲出道，唔經唔覺超過20年。

何超蓮G.E.M成最強閨密

李蘊與超蓮、G.E.M.同是1991年出世，李蘊可說是G.E.M.的「師姐」，皆因學生時期的G.E.M.參加過李蘊所屬公司舉辦的歌唱比賽，李蘊訪問G.E.M.時發現她「好呆」，只能問一句答一句。多年後二人在電影《愛出貓》相遇，遂介紹認識超蓮，上流社會與草根階層身份地位雖有不同，但無阻她們的友情，十分契緣，18歲一起吃、一起玩、一起傾偈傾通宵，唯一不談就是「錢」。「講錢你又唔會夠人哋講㗎啦，所以唔會提及到呢啲嘢，朋友係冇利益關係，好純粹」。

李蘊與超蓮、G.E.M.同是1991年出世好有緣份。（ig@renee0727）

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衛詩雅助解煩憂：仙女下凡一樣

至於衛詩雅，在李蘊眼中猶如仙女下凡一樣，人美心善。二人先後合作劇集《四葉草盛舞步愛作戰》和電影《愛鬥大》和《愛出貓》，李蘊一直視大8年的衛詩雅是大姐姐，二人互訴心事，李蘊見證過衛詩雅多段感情，而李蘊離婚衛詩雅亦是第一位圈中人知道。「何小姐同埋鄧小姐通常都係傾開心嘢，咁有時都會有唔開心。但我有嘢要傾訴或者真係要搵人幫，想搵人解開我心結嘅時候，衛詩雅係第一選擇，因為佢真係好識安慰人，佢真係一個仙女下凡咁樣㗎，佢老公好幸福」。

李蘊與衛詩雅多次合作成為好朋友。（ig@renee0727）

當演員和歌手以外，李蘊沒有做過其他工作，年紀少少入行，得到很多前輩愛錫。Cream年代，李蘊為許冠傑（Sam）演唱會做足29場的表演嘉賓；18歲又獲尹光邀請合唱《老豆最強》；還有拍攝《四葉草3之盛裝舞步愛作戰》時，疑被工作人員戲弄，幸得Mandy Lieu挺身而出相助，這些都是她的難忘回憶。

少女時被歌神許冠傑錫嘴嚇一跳

不過，Sam哥「見人錫」的習慣卻令李蘊有點嘩然，笑着說：「細個冇拍過拖、冇乜機會接觸其他男仔，無啦啦有個男仔錫你呢，你就會好怕羞喎，但係嗰個係許冠傑喎，你知唔知呀？真係佢話錫嘴都會有，所以你會覺得嗰個感覺係...嘩...好神奇啊！」雖知道這是禮貌，但仍是覺得很夢幻。」

李蘊12歲出道，與陳曉彤（Hilda）及盧嘉寶（Carpo）組成三人少女組合Cream。（ig@reneefansclub）

李蘊在Cream時人氣最盛。（ig@renee0727）

許冠傑開演唱會時無論台上台下都會錫錫。（IG@thestayup）

擔心影響形象一度拒絕尹光邀請合作

與「廟街歌王」尹光合作，李蘊坦言一開始是抗拒，「佢唱嗰啲歌好似唔係太正經，咩數毛毛、又唔知咩波波，我會驚，我形象已經唔係咁好㗎啦，再搞衰啲啊」。但歌曲談及父女情，合作過後，李蘊發現尹光原來不說粗口，又愛錫太太，絕對是個大好人，呼籲大家對人對事勿以偏概全，否則自己也差點錯過與尹光的緣份。

李蘊與尹光曾合作《老豆最強》。（ig@renee0727）

李蘊發現尹光原來不說粗口，又愛錫太太（右一），絕對是個大好人。（ig@renee0727）

Hair, Makeup： Karen Ma @ 111am.makeup

Wardrobe:：LUNA PALACE , ALESHIA

Styling：KARL HUI WorkHouse

Location：4D PARTY

想知更精彩內容，一定不能錯過今晚18:30上《香港01》YouTube，李蘊親自剖白！