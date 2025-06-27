「TVB一姐」豁達面對老公第4度患癌　摩洛哥玩搖椅打卡77歲少女心

汪明荃（阿姐）與羅家英相愛多年，羅家英上月底宣布第4度患癌，他表明已決定放棄接受電療及化療，希望「舒舒服服」說再見。身為太太的阿姐亦陪家英哥豁達面對，阿姐除了完成《阿姐Diva汪明荃演唱會2025》，近日更夥拍阮浩棕出發去摩洛哥拍攝旅遊節目。阿姐日前曬出在山坡上盪鞦韆的片段，獲大讚靚女。

阿姐汪明荃與老公羅家英一直有影皆雙。（IG：@wang_liza）

羅家英和太太汪明荃非常恩愛，曾一起經歷生死。（IG@wang_liza）

阿姐在摩洛哥戴帽兼穿上白色蕾絲西裝，坐上搖椅輕輕轉圈擺動，心情輕鬆。阿姐透露她身處舍夫沙萬藍城，是摩洛哥有名的打卡城市。阿姐在藍城中穿梭，手拎一個充滿度假風的黃色手袋，並坐在樓梯上影靚相。不少人都大讚阿姐又潮又靚，而看來阿姐亦沒有被家英哥患癌一事影響太大，令人放心。

汪明荃與羅家英穿上「獨特」情侶裝慶祝生日。( wang_liza@ig)

汪明荃（Lisa姐）和羅家英（家英哥）生活簡單卻幸福。(wang_liza @IG)

家英哥2004年及2014年兩度患肝癌，2019年又被發現患前列腺癌，三次克服癌症。今次家英哥4度患癌，他已能樂觀面前，他透露醫生曾告知今開始打針食藥的話，還有8至9年壽命，他說：「我知道我就8年到9年壽命，90歲是長壽嘛，我再長命有甚麼用啊？所以我一點都不怕。」他又透露首次患癌時會念《心經》面對，「感悟到一種事就是人生就是空，來又是空，去又是空，所以心無掛礙，我覺得人生就是這樣了。」而阿姐亦曾於2002年患過乳腺癌及甲狀腺癌，她與家英哥走過高山低谷，陪伴彼此戰勝病魔。

阿姐身處摩洛哥。（IG圖片）

行藍城。（IG圖片）