最美千金疑為備孕做暖宮火療　結婚2年夫妻極少互動合體屢傳婚變

已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮（Laurinda）近年積極進軍娛樂圈，除了參加內地綜藝節目及拍電影之外，亦活躍於社交平台。日前何超蓮在IG曬出一系列到泰國蘇梅島旅行的照片，當中有一段她躺在床上，接受「火療」的短片，片中所見超蓮腹部擺放了一個以毛巾圍住的火盆，正燒着熊熊烈火，旁邊有工作人員拿着毛巾負責擋火，惹來外界猜測她是接受「暖宮火療」助孕！

何超蓮。（IG@laurinda_ho）

積極進軍娛樂圈。（IG@laurinda_ho）

何超蓮（Laurinda）。（IG@laurinda_ho）

有樣有身材。（IG@laurinda_ho）

長腿！（IG@laurinda_ho）

有樣有身材。（微博@何超蓮Laurinda）

泰國蘇梅島旅行。（IG@laurinda_ho）

泰國蘇梅島旅行。（IG@laurinda_ho）

火燒！（IG@laurinda_ho）

據知「暖宮火療」是利用火的熱力來調理女性子宮，改善宮寒問題，可促進血液循環，改善宮寒，緩解痛經，亦可改善月經不調，提高受孕機率。超蓮與竇驍在2023年4月於峇里島舉行世紀婚禮，但婚後二人各有各忙，聚少離多，因而多次傳出婚變消息。上個月超蓮34歲生日，她曬出與媽媽陳婉珍、家姐何超雲及弟弟何猷啟的大合照，但就獨欠竇驍，令二人婚變傳聞愈傳愈烈！

超蓮與竇驍在2023年4月於峇里島舉行世紀婚禮。（IG@laurinda_ho）

Sweet。（微博@何超蓮Laurinda）

超蓮與竇驍在2023年4月於峇里島舉行世紀婚禮。（IG@laurinda_ho）

好合襯！（IG@bridalistic_official）

何超蓮與龍鳳胎細佬何猷啟一起慶生。（IG@laurinda_ho）

獨欠竇驍。（IG@laurinda_ho）

不過竇驍就在超蓮生日正日凌晨發文：「Hbd!! @何超蓮Laurinda ​​​」，並附上愛心符號，而超蓮亦以3個表情符號回覆，兩人甜蜜互動力破婚變傳聞！其實超蓮曾在接受訪問時就回應稱雖然同老公少見面，但每日都會視訊或電話聯絡，感情不變！

甜蜜互動！（微博截圖）

去年12月超蓮主演電影《多想和你再見一面》在澳門舉行首映禮，竇驍亦有到場支持老婆。（IG@laurinda_ho）

去年慶祝生日。（IG@laurinda_ho）

竇驍更搭住超蓮膊頭影大合照！（微博@何超蓮Laurinda）

何超蓮指與竇驍每日都有聯絡。（YouTube影片截圖）

近年甚少合體。（IG@laurinda_ho）

夫妻檔出席活動。（IG@laurinda_ho）

好Sweet！（影片截圖）

郎才女貌。（IG@laurinda_ho）