《愛回家》男星每朝5點起床擺檔　再直播到半夜日瞓3個鐘超搏命

現年47歲的姚亦澧（原名姚浩政）近年憑在TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演「細陳」一角而入屋，但演藝事業始終發展平平，入行9年多數飾演閒角，早前姚亦澧被發現轉戰內地長沙擺檔賣咖啡，又以爆肌造型為賣點直播教英文，在內地人氣急升，短短20日其抖音帳戶就獲逾16萬粉絲關注，成績不俗！不過有部分網民就質疑姚亦澧是為了炒作，對此，日前他接受內地傳媒訪問時就大方回應，更公開自己一日的行程，原來他每日僅瞓3個鐘，相當拼搏！

姚亦澧（原名姚浩政）。（IG@liam_yiuyicklai）

姚亦澧近年憑在TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演「細陳」一角而入屋。（IG@liam_yiuyicklai）

沒放棄演藝事業。（IG@liam_yiuyicklai）

姚亦澧在長沙街頭賣咖啡被捕獲。（小紅書截圖）

落手落腳。（小紅書截圖）

姚亦澧最近在抖音開始了一個項目「TVB演員在就業咖啡」。（IG@liam_yiuyicklai）

在內地人氣急升！（影片截圖）

擺檔9日突破10萬粉絲！（影片截圖）

姚亦澧在本月初購置一部二手車，並改造成流動咖啡車，親自沖調咖啡，同時又開設抖音帳戶直播，與網民互動。姚亦澧透露每朝5點就起床，6點半就到達第一個擺檔的地方：「開攤的時間是7點半到10點半，同一時間也會開直播，收攤大概11點，就可以回家休息。」中午有時間就休息半個鐘，之後下午4點又要到另一個擺檔的地方準備：「6點到9點就會在月湖公園賣咖啡，完了之後又立刻馬上又要走了，因為我還要做一場（直播），就是分享英語，就是10點到12點，通常回到家大概12點半吧。」回家後要清洗裝備，再準備冷萃咖啡：「通常我都是2點多才睡覺，5點就起床。」

有部分網民質疑姚亦澧是為了炒作，對此，日前他接受內地傳媒訪問時就大方回應。（影片截圖）

每朝5點起床。（影片截圖）

在地鐵站出站口擺檔。（影片截圖）

下午繼續。（影片截圖）

轉戰公園擺檔。（影片截圖）

晚上直播教英文。（影片截圖）

返到屋企已經是半夜。（影片截圖）

又要清洗裝備。（影片截圖）

再準備冷萃咖啡。（影片截圖）

凌晨兩點幾先瞓。（影片截圖）

5點又起身。（影片截圖）

姚亦澧夜晚直播教英文，最初穿西裝打領呔授課，但觀眾人數只得雙位數，後來他直播時將裇衫的鈕扣解開，大騷健碩胸肌，瞬間令收看人數暴升！（影片截圖）

網民大讚他努力。（小紅書截圖）

姚亦澧曾入讀香港城市大學專業進修學院公共行政及管理高級文憑，之後繼續進修，報讀諾桑比亞大學工商管理學士課程，以及香港大學運動科學及康樂管理理學士課程。2006年姚亦澧參加《香港先生選舉》後簽約TVB，曾參演《衝上雲霄II》、《使徒行者》、《白色強人II》、《奪命提示》等劇集，亦曾擔任《東張西望》主持，但轉到劇組後試過全年零工作，靠揸貨Van同搬貨為生，之後他開辦司儀課程及主持九龍巴士路訊通節目，又建立網台、做指紋分析師等增加收入。姚亦澧自言雖然擁有兩個學位，曾夢想從事金融或體育行業，但如今就在長沙街頭擺檔賣咖啡，自己做老闆，事事親力親為，相當努力！

姚亦澧有不少主持工作。（IG@liam_yiuyicklai）

姚亦澧有兩個學位。（影片截圖）

但如今從事的工作與兩個學位都無關。（影片截圖）

曾夢想從事金融或體育行業。（影片截圖）

努力擺檔。（影片截圖）

親力親為。（影片截圖）

努力！（影片截圖）

直播教英文。（影片截圖）