《愛回家》男星每朝5點起床擺檔 再直播到半夜日瞓3個鐘超搏命
現年47歲的姚亦澧（原名姚浩政）近年憑在TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演「細陳」一角而入屋，但演藝事業始終發展平平，入行9年多數飾演閒角，早前姚亦澧被發現轉戰內地長沙擺檔賣咖啡，又以爆肌造型為賣點直播教英文，在內地人氣急升，短短20日其抖音帳戶就獲逾16萬粉絲關注，成績不俗！不過有部分網民就質疑姚亦澧是為了炒作，對此，日前他接受內地傳媒訪問時就大方回應，更公開自己一日的行程，原來他每日僅瞓3個鐘，相當拼搏！
姚亦澧在本月初購置一部二手車，並改造成流動咖啡車，親自沖調咖啡，同時又開設抖音帳戶直播，與網民互動。姚亦澧透露每朝5點就起床，6點半就到達第一個擺檔的地方：「開攤的時間是7點半到10點半，同一時間也會開直播，收攤大概11點，就可以回家休息。」中午有時間就休息半個鐘，之後下午4點又要到另一個擺檔的地方準備：「6點到9點就會在月湖公園賣咖啡，完了之後又立刻馬上又要走了，因為我還要做一場（直播），就是分享英語，就是10點到12點，通常回到家大概12點半吧。」回家後要清洗裝備，再準備冷萃咖啡：「通常我都是2點多才睡覺，5點就起床。」
姚亦澧曾入讀香港城市大學專業進修學院公共行政及管理高級文憑，之後繼續進修，報讀諾桑比亞大學工商管理學士課程，以及香港大學運動科學及康樂管理理學士課程。2006年姚亦澧參加《香港先生選舉》後簽約TVB，曾參演《衝上雲霄II》、《使徒行者》、《白色強人II》、《奪命提示》等劇集，亦曾擔任《東張西望》主持，但轉到劇組後試過全年零工作，靠揸貨Van同搬貨為生，之後他開辦司儀課程及主持九龍巴士路訊通節目，又建立網台、做指紋分析師等增加收入。姚亦澧自言雖然擁有兩個學位，曾夢想從事金融或體育行業，但如今就在長沙街頭擺檔賣咖啡，自己做老闆，事事親力親為，相當努力！