鄭欣宜官宣復出綵排照曝光　緋聞男友：像女王一樣回到王位上

鄭欣宜(Joyce)神隱兼停工2年多近日屢傳復出,昨日(24日)內地節目《我是歌手2025》終正式宣布,欣宜成為節目第七期補位歌手。她已抵達長沙綵排狀態大勇,更相隔多時更新社交網分享綵排照。



傳鄭欣宜本周將正式復出 強勢空降內地舞台亮相《歌手2025》

鄭欣宜自2023年舉行完三場紅館演唱會後就突然神隱。 (資料圖片)

鄭欣宜無預警清空IG。(IG:@princejoyce)

鄭欣宜近日常在內地被捕獲,網上瘋傳她將在內地歌唱節目亮相。(IG:@princejoyce)

自2023年舉行三場紅館演唱會後就突然神隱,上月將IG所有帖文清零後,有傳欣宜與寰亞約滿,並已簽約環球唱片,即將復出,近月在上海北京等多個城市被野生捕獲。內地瘋傳鄭欣宜回歸第一擊,將亮相內地真人騷歌唱節目《歌手2025》,湖南衛視在微博確認消息並宣佈:「#鄭欣宜官宣歌手補位」。

湖南衛視節目官方微博確認鄭欣宜補位。(微博圖片)

湖南衛視節目官方微博確認鄭欣宜補位。(微博圖片)

節目將在27號周五晚上播出,欣宜亦已飛抵當地綵排,她在內地社交網哂出綵排照,並跟粉絲互動:「長沙有什麽美食?歡迎留言告訴我!希望很快能見到你們」小紅書亦有不少鄭欣宜綵排後離開的短片,燦爛笑容與在場fans揮手兼派心心。她在社交平台晒出彩排照並向粉絲詢問當地美食,互動間難掩重返舞台的期待。其造型師更以「Get back on your throne like the Queen you are」形容她的回歸,粉絲們都大感興奮。

鄭欣宜上載綵排照。(微博圖片)

鄭欣宜綵排後與粉絲揮手聊天,狀態相當好。(小紅書圖片)

鄭欣宜綵排後與粉絲揮手聊天,狀態相當好。(小紅書圖片)

鄭欣宜綵排後與粉絲揮手聊天,狀態相當好。(小紅書圖片)

鄭欣宜綵排後與粉絲揮手聊天,狀態相當好。(小紅書圖片)

鄭欣宜綵排後與粉絲揮手聊天,狀態相當好。(小紅書圖片)