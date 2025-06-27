鄭欣宜官宣復出綵排照曝光　緋聞男友：像女王一樣回到王位上

鄭欣宜（Joyce）神隱兼停工2年多近日屢傳復出，昨日（24日）內地節目《我是歌手2025》終正式宣布，欣宜成為節目第七期補位歌手。她已抵達長沙綵排狀態大勇，更相隔多時更新社交網分享綵排照。



傳鄭欣宜本周將正式復出 強勢空降內地舞台亮相《歌手2025》

鄭欣宜自2023年舉行完三場紅館演唱會後就突然神隱。 (資料圖片)

鄭欣宜無預警清空IG。（IG：@princejoyce）

鄭欣宜近日常在內地被捕獲，網上瘋傳她將在內地歌唱節目亮相。（IG：@princejoyce）

自2023年舉行三場紅館演唱會後就突然神隱，上月將IG所有帖文清零後，有傳欣宜與寰亞約滿，並已簽約環球唱片，即將復出，近月在上海北京等多個城市被野生捕獲。內地瘋傳鄭欣宜回歸第一擊，將亮相內地真人騷歌唱節目《歌手2025》，湖南衛視在微博確認消息並宣佈：「#鄭欣宜官宣歌手補位」。

湖南衛視節目官方微博確認鄭欣宜補位。（微博圖片）

湖南衛視節目官方微博確認鄭欣宜補位。（微博圖片）

節目將在27號周五晚上播出，欣宜亦已飛抵當地綵排，她在內地社交網哂出綵排照，並跟粉絲互動：「長沙有什麽美食？歡迎留言告訴我！希望很快能見到你們」小紅書亦有不少鄭欣宜綵排後離開的短片，燦爛笑容與在場fans揮手兼派心心。她在社交平台晒出彩排照並向粉絲詢問當地美食，互動間難掩重返舞台的期待。其造型師更以「Get back on your throne like the Queen you are」形容她的回歸，粉絲們都大感興奮。

鄭欣宜上載綵排照。（微博圖片）

鄭欣宜綵排後與粉絲揮手聊天，狀態相當好。（小紅書圖片）

鄭欣宜綵排後與粉絲揮手聊天，狀態相當好。（小紅書圖片）

鄭欣宜綵排後與粉絲揮手聊天，狀態相當好。（小紅書圖片）

鄭欣宜綵排後與粉絲揮手聊天，狀態相當好。（小紅書圖片）

鄭欣宜綵排後與粉絲揮手聊天，狀態相當好。（小紅書圖片）