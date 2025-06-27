女神配對計劃｜梁敏巧對身家過億Andy哥有興趣 男方騷腰力驚人

《女神配對計劃》，本周日（29日）晚九點播出第四集，而本集與組員進行「三角枱約會」的女神，則有第三集已出場的關嘉敏（Carman）及梁敏巧（Maggie）。由於第三集尾的預告精華劇透了在海選時被淘汰掉，身家過億、年薪超過200萬的余國華（Andy哥）「復活」，並會取替來自烏茲別克的小鮮肉榮嘉爾（Jay），事件隨即在網絡引發熱討！今集，製作組將終極揭曉榮嘉爾出局真相，原來榮嘉爾因為簽證問題未能前往香港，令Maggie被逼忍痛放手、並改為選擇曾在海選時約定會再見面的Andy哥。

強勢回歸的Andy哥，在三角枱表現進擊，當他獲得與Maggie對話機會時，即「霸氣哥」上身，瘋狂追問Maggie在海選中為何撳完燈又熄番燈，被逼到埋牆的Maggie坦白回應：「因為開頭我覺得你都係好Man嘅人，但我哋年紀都有啲差距…所以好驚我哋溝通唔到。」之後Andy哥再追問Maggie最後為何突然想通，Maggie即拋出「八字真言」回應，想知「八字真言」是甚麼，就要密切留意節目。

之後Andy哥反客為主，繼續「霸氣哥」上身「命令」Maggie：「你做開《東張》成日訪問人吖，我畀你訪問我一個問題，我一定講真話架！」嚇得Maggie猛叫Andy哥「輕鬆啲」！ 之後Maggie順應「哥」兒，戰戰兢兢問對方與年紀相差很遠的女友會否有溝通問題，Andy哥的答案最終竟令全場陷入Dead air，更要勞動主持林盛斌（Bob）「救場」拯救無言的Maggie，到底Andy甚麼答案有如此大「威力」，更遭花生團的江美儀斷言：「死啦，我覺得似阿爸同女傾計」。

Andy哥除了「霸氣bite」夠搶，他在回合遊戲中的表現亦相當啜核！今集回合遊戲分別是「口味」、「生活」及「男友力」，除了第一回合，另外兩個回合均為動作題，「生活」的考驗題目為揼釘、「男友力」則是要公主抱梁敏巧兼鬥做深蹲，齋聽都腳軟。這兩場儼如「體能之巔」的回合考驗進行期間笑料百出，先說揼釘考驗，為了展示Man爆一面及「我贏梗架喎」這個超猛精神狀態，Andy哥不但不戴手套便上場、更一埋位已擸高衫袖大力一擊，卻因用力過猛驚現「天外飛釘」、險象橫生，令全場即時爆笑；之後Andy哥獲重賽機會，這次雖然沒有「飛釘」，但卻因用力過度令鐵釘變形，手力相當驚人！

至於「男友力」回合，則由年薪超過100萬的「暖男律師」劉啟進Matt突圍跑出！事緣出盡全力、做到最好的Matt，剛抱住Maggie做完第一下深蹲後，現場即傳出極大聲的爆呔聲，令全場爆笑不已；雖然如此，阿Matt仍咬緊牙關繼續做，期間爆呔之聲不絕於耳，相當有娛樂性！由於當日雙腳狀態不佳，Matt去到第十二、三吓時已面露極度痛苦表情，但仍咬緊牙繼續抱緊Maggie深蹲，氹得Maggie開心驚嘆：「好弗呀佢，落得好落呀！」雖然Matt又落力又可愛，但面對Andy哥如狼似虎的「人肉機動遊戲」式公主抱，到底能否如願爭勝？另Matt進場時，成功憑一份小禮物贏得Maggie歡心，到底又是甚麼？

愛犬玩謝細John！關嘉敏難忘前度冷暴力對待摧毁快樂生辰爆喊收場

至於今集打頭陣出場的關嘉敏Carman與三名組員，原本佔盡上風的姜卓文（細John），最後竟因Carman愛犬Two Two的「選擇」，陷入了前所未有的重大危機！到底令細John陷入苦戰的，是 iBanker 黃家俊Matthew，還是蘭桂坊攝影達人劉榮業Andy？出名真性情的Carman，上集尾聲現身時獲不少網民大讚

：「做女友真係無得頂」、「結婚應該呢種」、「同Carman一齊好開心」、「夠爽」，今集繼續展現真性情的Carman，除繼續有可愛浮誇表情包大放送，更會在「甜品時間」與心儀求愛勇者真情剖白一次最難忘的生辰，在Carman家人在場的情況下，Carman前度不但全程黑面發脾氣，最後更拂袖離座，令Carman最終爆喊收場。想知到底發生了甚麼事，密切留意本周日播出的《女神配對計劃》第四集。