TVB御用富婆拍「What's In My Bag」　孭25萬Hermès未算最爆

向來瓣數多多的麥玲玲最近忙於主持TVB旅遊節目《尋歡作樂的姐姐》，與吳若希、戴祖儀和游嘉欣走訪廣州、深圳、上海、長沙、重慶等城市，發掘⼥性新興市場，為觀眾帶來最新潮、最頂流的旅遊體驗！因為經常在TVB劇中飾演富婆角色，而被觀眾戲為「TVB御用富婆」拍節目時亦難掩貴氣，手上價值至少25萬的Hermès Birkin 稀有款，亦令同場的吳若希非常興奮，趁探班之時突擊要求玲玲師傅拍「What's In My Bag」！

突撃開袋！（胡凱欣攝）

吳若希對Hermès同樣有研究！（胡凱欣攝）

除了玲玲師傅Hermès Birkin稀有款「搶眼球」外，袋中的水更令在場的人驚訝不已，玲玲師傅稱：「佢哋個個都以為我做咩日光日白飲威士忌 ，其實呢支水係朋友介紹話係一點鹼性重啲嘅水，對健康好啲，話好多北京嘅領導都會飲，咁我咪試下囉。（口感有咩唔同？）我覺得滑啲，平時我都飲開一啲正常品牌嘅水，但當你飲呢隻好似真係再滑啲。（有冇叫佢哋試吓？）梗係有啦，一嚟就拎咗幾箱俾佢哋，若希好搞笑㗎，話一啖咪已經十蚊廿蚊要好珍惜。」玲玲師傅手袋內，更有老公送的鱷魚皮長銀包，護手霜、濕紙巾、消毒噴霧和充電寶。而這支水12瓶的網上售價為人民幣1188，非常昂貴！

難掩富貴！（胡凱欣攝）

玲玲師傅手袋的秘密！（胡凱欣攝）

想試吓！（胡凱欣攝）