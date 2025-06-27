東張西望｜蔡瀾與倪匡談生死：點解怕死，因為生前未食過好嘢

蔡瀾於 6 月 25 日 與世長辭，享耆壽 83歲。今日（25/6）TVB播出一些蔡瀾的生前片段，當中有不少由他主持，到外國吃喝玩樂，與倪匡暢談生死的片段，非常珍貴。當中有一段，他與已故倪匡的影片，當中就提起兩人對於死亡的觀點。



呢個畫面都好正，有人問蔡瀾先生，如果見返舊友會有咩說話同佢哋講。（《東張西望》截圖）

蔡瀾：「我X你老X，走得咁快，唔等埋我一齊！」（《東張西望》截圖）

蔡瀾：「我X你老X，走得咁快，唔等埋我一齊！」（《東張西望》截圖）

蔡瀾：「我X你老X，走得咁快，唔等埋我一齊！」（《東張西望》截圖）

（《東張西望》截圖）

蔡瀾：「點解怕死，因為生前未食過好嘢，未去過唔同地方，同埋佢哋做人自信心唔夠囉。因為佢哋覺得老咗冇嘢做，萬一病咗又點呀，所以就驚死囉。」倪匡：「我就冇嘢唔捨得。」蔡瀾：「我就唔得啦。」倪匡：「你梗係，哈哈，咁多女朋友點搞呢？哈哈哈。」蔡瀾：「唔係，我用錢嘅本事仲大過賺錢嘅本事，嗰度衰呀嘛。」

（《東張西望》截圖）

（《東張西望》截圖）

（《東張西望》截圖）

鄭丹瑞（旦哥）透過電話錄音談及當年蔡瀾幫他一把的經歷，說：「我好記得1987年定1988年，蔡瀾先生攞住我本《小男人周記》嘅袋裝書，走來搵我同陳嘉上講，要開一部戲，我要監製你哋呢一部《小男人周記》。然之後，當我哋傻吓傻吓咁問，咁邊個做男主角？蔡瀾先生親自拍板：『鄭丹瑞你自己做返男主角。』如果冇佢呢一個拍板，我當然唔會有機會做小男人周記呢部電影，更加唔會有男主角，所以我一路都好尊敬蔡瀾先生，同埋多謝佢畀呢一個機會我。後來10幾年之後，我都係一個電影監製，我撞返蔡瀾先生，佢拉我埋一邊，同我講：『你監製嗰部戲，有好多地方要注意喎。』佢好認真咁講，我嗰部戲好多不足嘅地方，呢個先係真真正正，我嘅mentor（導師），肯喺咁多年之後都咁認真知道我，希望我可以再好啲，希望我唔hea做，所以我一路都好尊敬呢一位前輩，蔡瀾先生。」

（《東張西望》截圖）

（《東張西望》截圖）

金庸、倪匡、黃霑同蔡瀾，並列「香港四大才子」，又叫香江四大才子。（《東張西望》截圖）

蔡瀾經常有美女相伴。（《東張西望》截圖）

蔡瀾經常有美女相伴。（《東張西望》截圖）

蔡瀾經常有美女相伴。（《東張西望》截圖）

蔡瀾經常有美女相伴。（《東張西望》截圖）