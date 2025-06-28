45歲女星曾遭前夫爆出軌影響事業　認為錢拒絕王家衛《繁花》邀約

現年45歲的黃奕早年憑劇集《上錯花轎嫁對郎》走紅，之後因主演《還珠格格》令她人氣再次急升，被外界譽為「趙薇接班人」。但最終因為兩段失敗婚姻，令其形象及事業大受影響，陷入人生低潮。近日，她就在受訪時透露，曾因為錢需要養家而拒絕大導演王家衛的《繁花》邀約，轉移接拍另一部擔任女主角的劇集《夏末初見》。

黃奕被外界譽為是「趙薇接班人」。（網上圖片）

在2009年黃奕與相識只有41日的CEO姜凱閃婚，一年後又閃離。之後在2012年與富商黃毅清結婚，婚後育有一女兒，但在2014年二人的婚姻就出現問題，黃毅清在微博指責她長期出軌，她就反擊指男方家暴，二人不斷隔空互駡等等，最終他們在2014年10月正式離婚，而這件事情亦令黃奕的形象跌落谷底，事業停滯。

《繁花》大受歡迎。（《繁花》微博圖片）

王家衛拍攝的《繁花》大受歡迎。（視覺中國）

正因為如此，令她工作量減少，自然收入亦減少。而在她處於低潮期間，王家衛籌備拍攝首部劇集《繁花》曾經找過黃奕，但因為拍攝《繁花》需時四個月，而且她又不知道要演甚麼角色，當時缺錢急需用錢，又要養女兒，所以就拒絕了《繁花》的邀約，轉移接拍同期找來的另一部劇《夏末初見》，因為《夏》擔任女主角，戲份多，自然賺的錢亦比較多。