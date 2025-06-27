蔡瀾離世｜爆開公數帶新人整容多到有折扣　有女星瞓醒歪臉又整過

蔡瀾於 6 月 25 日 與世長辭，享耆壽 83歲。至今，有不少由他主持到外國旅行的節目，其中最為大家熟悉的就要數，他與一眾好友鍾麗緹、李綺虹、梁漢文、林保怡、楊婉儀及鄭裕玲遊走在三藩市，享受人生，邊歎美酒佳餚，邊談人生價值觀及分享人生經驗的節目-1998年的《蔡瀾遨遊三藩市》。當中有一段與鄭裕玲邊食邊講的片段，談到女星整容一事，同樣令人印象深刻。



1998年節目，蔡瀾帶隊去三藩市吃喝玩樂。（《蔡瀾遨遊三藩市》截圖）

蔡瀾與一眾好友鍾麗緹、李綺虹、梁漢文、林保怡、楊婉儀及鄭裕玲遊走在三藩市，享受人生，邊歎美酒佳餚，邊談人生價值觀及分享人生經驗。（《蔡瀾遨遊三藩市》截圖）

蔡瀾與鄭裕玲講到做人處世的話題，鄭裕玲就表示不認要求別人做多少事或做到幾多分，因為自己在別人眼中也未必是100分，亦可能只有50分。話鋒一轉，蔡瀾用手輕拍自己的臉頰，然後問：「做呢啲嘢係咪有癮嘅呢？」

蔡瀾和鄭裕玲（Do姐）談女星整容話題。（《蔡瀾遨遊三藩市》截圖）

鄭裕玲想了一想回答：「嗱，我有啲朋友真係有癮。即係改造咗之後，又執吓呢樣執吓個樣。我諗可能係，一嚟冇信心，而你真係有鋪癮。我又唔反對整容，我又唔係好反對，整咗出嚟加強自己信心，周圍見到你又覺得你靚咗，但係呢個就係品味問題，點樣先至係夠呢？去到邊度stop呢？」之後，鄭裕玲又反問蔡瀾：「聽講你以前大團去整容喎。」

蔡瀾和鄭裕玲（Do姐）談女星整容話題。（《蔡瀾遨遊三藩市》截圖）

蔡瀾回答說：「唔係唔係，我帶好多電影明星去整容。嗰時有個大機構：『呢度有個新人，你同佢整吓呢度啦。』嗰度唔好又整吓嗰度，或者有啲人年紀大咗啲，就咁囉。」鄭裕玲再問：「咁佢哋自唔自願㗎？」蔡瀾回答：「有啲自願，有啲仲好歡喜添，有啲年輕嘅就唔知道，公司話乜就乜囉。」

鄭裕玲再問：「咁整容費係公數？」正在歎靚酒的蔡瀾就一邊飲一邊點頭：「唔唔唔。公數㗎，以前明星一簽就簽8年。係呀，飛機飛到日本，住呀，出嚟⋯⋯有一個整完瞓，瞓歪咗⋯⋯」鄭裕玲一臉震驚：「哎呀，又要再整過？」

蔡瀾透露當年要幫公司帶女新人去整容。（《蔡瀾遨遊三藩市》截圖）

之後，蔡瀾又表示，隨年紀增長成熟和環境轉變，其實一些明星長大後也會變靚，他說：「又唔一定要整。」鄭裕玲笑言：「有冇送一個折扣畀你？」蔡瀾：「佢話送一個下巴畀我。」鄭裕玲：「你唔愛（要）？」蔡瀾：「我愛（要）嚟做咩？」