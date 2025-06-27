蔡瀾唔食三文魚刺身原因：三文魚其實係一種會帶蟲嘅魚

蔡瀾離世消息今日（27日）傳出，而在下午時分，在蔡瀾社交平台証實消息，更表示蔡瀾於6月25日在親友陪同下，於養和醫院安詳離世，蔡瀾有香港四大才子稱號，對電影、藝術、更是著名食評家，他不吃三文魚刺身的原因，更為人津津樂道，他在2016年香港書展《蔡瀾談人生》座談會上，分享吃三文魚刺身看法，當時他說：「我喺日本住咗八年，日本人其實係絕對唔食三文魚刺身嘅，其他刺身會食，但三文魚刺身就唔會，點解？因為佢哋一早已經知道，三文魚其實係一種會帶蟲嘅魚，咁有冇啲唔帶蟲嘅三文魚呢？喺邊度有？大西洋？太平洋？其實大西洋嘅三文魚，如果係深海捉到嗰啲，因為深海水壓會殺菌，啲蟲基本上死晒，所以大西洋捉到嘅三文魚有機會可以食生嘅，尤其係蘇格蘭三文魚，咩都可以試吓，不過講真，佢哋都唔係真係攞嚟生食，通常都係煙燻咗——Smoked salmon 就係由佢哋發明出嚟㗎。」

蔡瀾在2016年書展座談會上分享唔食三文魚刺身的見解，之後他在抖音亦有再次發表，但今次表示不吃的原因，是因為曾經「啃」親。

「因為佢哋知道三文魚有蟲，淺水地方捉到嘅魚就麻煩喇，因為魚一去到淺水，就會開始生菌，所以日本啲可以食刺身嘅魚，全部都係深海魚，深海嘅水壓會殺晒啲細菌，咁樣先可以生食，至於三文魚——牠哋會游去淺水，再游入河產卵，噉就一定會有蟲啦！但而家好多人為咗平，成日去啲旋轉壽司，就亂咁揀三文魚嚟食，手講真，遲早會……呵呵……食到成肚都係蟲！哈哈哈～祝你哋好運啦，哈哈哈哈～我一喺微博寫咗篇鬧三文魚嘅文章，就畀啲做三文魚生意嘅大陸人鬧爆我。」