絕世好男人照顧癌病妻視繼子如己出　移英生活愜意私人健身房曬肌

音樂才子雷頌德（Mark Lui）早於2018年與家人移居英國，之後減產，全心全意照顧年前患癌的妻子梁家玉和三個兒子。雷頌德不時在社交平台分享移英後的寫意生活，閒時與太太拍拖閒逛，睇球賽、騎馬親親大自然。日前他上載一張自拍照，半裸上身大騷結實胸肌和腹肌，引來一班好朋友「Woo」聲四起！

雷頌德同太太梁家玉（Jade）2018年舉家移居英國。（IG@mark_lui147）

移英後生活寫意。（IG@mark_lui147）

雷頌德在疑似是私人的健身房內在Gym，相片中見設備相當齊全，但重點在於雷頌德除衫半裸自拍，大曬「fit佬」身材，沒有半點贅肉，胸肌和腹肌都相當結實。難怪他擺出一副洋洋得意的表情，寫道：「終於低於160lb,準備出來唱歌紀念日囉。 🤭」預告即將返港，為陳慧琳的7月紅館演唱會擔任音樂總監。

55歲嘅雷頌德突然除衫曬胸肌和腹肌。（IG@mark_lui147）

一班好朋友見半裸的雷頌德好雀躍，紛紛留言，將為人父的方力申給「拍掌+心心+烈火」emoji，古巨基、關心妍、張新悅、袁偉豪、王賢誌、黃建東等睇到「Woo」，吳家樂更索性叫他：「演唱會除衫💪🏼💪🏼💪🏼💪🏼❗️」卻被雷頌德拒絕：「no way 🤣」

雷頌德將返港為陳慧琳演唱會做音樂總監。（IG@mark_lui147）

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現年55歲的雷頌德於2007年與47歲模特兒梁家玉結婚，婚後育有兩子雷鳴（Jack）和雷響（Jazz），而且愛屋及烏，對太太梁與前夫所生的26歲兒子Sean同樣視如己出。2017年梁家玉不幸確診癌症，並要進行3個手術，為讓太太專心休息，雷頌德父兼母職，幫忙帶小朋友返學放學，即使其中一個兒子Jack患有亞氏保加症，需要花較多時間照顧，雷頌德亦從不言累。梁家玉曾在訪問中表示：「呢個男人仲有咩好投訴？我冇嫁錯佢！」指二人好愛對方，希望愛多幾世，「佢做到晒我嘅要求，係一個好好嘅男人，就算過幾多世再揀都會揀佢。」

雷頌德於2007年與47歲模特兒梁家玉結婚。（IG@mark_lui147）

婚後育有兩子雷鳴（Jack）和雷響（Jazz），而且愛屋及烏，雷頌德對太太梁與前夫所生的26歲兒子Sean同樣視如己出。（IG@mark_lui147）

為讓家人有個舒適安樂蝸，2018年舉行移居英國後，雷頌德親手打造溫暖的家，兩層高獨立大屋以歐陸復古風設計，特設全透明玻璃屋，外設獨立花園，相當愜意。如此愛妻又顧家，難怪雷頌德被網民封為有情有義的絕世好男人！

雷頌德在英國生活愉快。（IG@mark_lui147）

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