港姐2025丨好身材佳麗透露芳齡二五歲　半鹹淡廣東話被笑本尊親回

《香港小姐競選2025》日前進行首輪面試，今年有不少高質素參選者，其中約有半數來自於內地，包括廣東、上海、北京、湖南、雲南、黑龍江等省市，也有不少佳麗從海外回流參選。當中一位候選佳麗透露自己芳齡「二五歲」，半鹹淡廣東話的影片瞬間在網上瘋傳，難得本尊不介意高EQ親自回覆。

這位首輪面試的參選佳麗透露自己芳齡「二五歲」。（影片截圖）

身材出眾。（影片截圖）

這位「二五歲」佳麗透露自己名字叫Lorelei，由於現場環境較嘈雜，Lorelei說話又細聲，有記者誤以為她說「高利貸」，Lorelei只是微微一笑。問今年幾多歲，她說：「二五」，再問「邊度人嚟？」，她思索一會，指一指剛才來的方向說：「我嗰邊嚟嘅」，令在場人士笑翻天。

佢透露叫Lorelei。（影片截圖）

問邊度人？佢答：「我嗰邊嚟」！（影片截圖）

影片在網上瘋傳，有網民指她「鄉音未除」，但亦有人讚她：「至少願意講廣東話，好多好多人了」，之後更引來本尊親自回應：「因為tvb講不可以回答隱私問題 本人粵語又不好 所以就以講笑的方式回答了🥺 之後會勤力地學習粵語的🙏🙏🙏」認真聽教聽話。

朱婧透露自己粵語唔好，所以用咁嘅講笑方式回答大家。（IG截圖）

朱婧透露TVB落令唔可以透露私人嘢，好聽話。（資料圖片）

據資料顯示，Lorelei中文名叫朱婧，現年25歲，報稱在科技公司做文員。首輪面試當日她穿上黑色低胸喱士短裙，雖然細細粒，但身材豐滿擁有深長事業線，並且一身名牌手袋及耳環，右邊揹一個CHANEL手袋，再手持多個Louis Vuitton手袋，在Lorelei的IG亦見到她經常出入高級餐廳，滿身貴氣。

朱婧生活富貴。（IG@lorel_eiyeye）

朱婧生活富貴。（IG@lorel_eiyeye）

出入高級餐廳。（IG@lorel_eiyeye）

身材Fit爆。（IG@lorel_eiyeye）