港姐2025丨好身材佳麗透露芳齡二五歲 半鹹淡廣東話被笑本尊親回
撰文：程嵐風
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《香港小姐競選2025》日前進行首輪面試，今年有不少高質素參選者，其中約有半數來自於內地，包括廣東、上海、北京、湖南、雲南、黑龍江等省市，也有不少佳麗從海外回流參選。當中一位候選佳麗透露自己芳齡「二五歲」，半鹹淡廣東話的影片瞬間在網上瘋傳，難得本尊不介意高EQ親自回覆。
這位「二五歲」佳麗透露自己名字叫Lorelei，由於現場環境較嘈雜，Lorelei說話又細聲，有記者誤以為她說「高利貸」，Lorelei只是微微一笑。問今年幾多歲，她說：「二五」，再問「邊度人嚟？」，她思索一會，指一指剛才來的方向說：「我嗰邊嚟嘅」，令在場人士笑翻天。
影片在網上瘋傳，有網民指她「鄉音未除」，但亦有人讚她：「至少願意講廣東話，好多好多人了」，之後更引來本尊親自回應：「因為tvb講不可以回答隱私問題 本人粵語又不好 所以就以講笑的方式回答了🥺 之後會勤力地學習粵語的🙏🙏🙏」認真聽教聽話。
據資料顯示，Lorelei中文名叫朱婧，現年25歲，報稱在科技公司做文員。首輪面試當日她穿上黑色低胸喱士短裙，雖然細細粒，但身材豐滿擁有深長事業線，並且一身名牌手袋及耳環，右邊揹一個CHANEL手袋，再手持多個Louis Vuitton手袋，在Lorelei的IG亦見到她經常出入高級餐廳，滿身貴氣。
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