詹天文坦言無聽張馳豪新歌　拒評抄襲風波︰歌同歌肯定有少少相似

詹天文（Windy）今日與MIRROR成員Stanley、Jeremy 齊齊出席活動，兩組人除合照外，其餘時間均「零交流」。Windy日前與姚焯菲、鍾柔美在廣州為其音樂會造勢，由於Windy月底要考試，加上有工作在身，所以又忙又累，她透露有意暑期時去日本旅遊放鬆。

詹天文（Windy）今日與MIRROR成員Stanley、Jeremy 齊齊出席活動。（鄺鈺瑩 攝）

提到近日有網民列出男/女歌手排位，炎明熹與COLLAR、雲浩影被排在四線、而姚焯菲被排在五線，詹天文表示未有留意，只希望可以愈做愈好。「用我實力令更多人留意自己。」

由於Windy月底要考試，加上有工作在身，所以又忙又累，她透露有意暑期時去日本旅遊放鬆。（鄺鈺瑩 攝）

另外，提到Aska張馳豪新歌《想和你去南山塔》，被指與Gordon Flanders的 《冬天一個遊》旋律十分相似，Windy 表示︰「我今日有睇到新聞，我有個唔好嘅習慣，就係佢出新歌我唔會即刻聽，所以到而家我都無聽到首歌。但我覺得都係主觀嘅嘢，我無聽到首歌所以不願評價。（首歌已下架，並冇任何解釋，唔會更有嫌疑？）我唔知Aska佢本人感受係點，但呢個世界有好多唔同嘅歌，所以歌同歌肯定會有少少相似之處，所以呢個都係主觀問題。」Windy表示之後有意參與更多音樂創作，她表示作為原創歌手有一定擔憂，但會隨心創作。