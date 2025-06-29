女神配對計劃｜關嘉敏追求者黃家俊揸百萬黑跑　大起底IG驚現婚照

TVB戀綜節目《女神配對計劃》為5位「女神」李芷晴、葉蒨文、梁敏巧、關嘉敏和羅毓儀公開招募男士與她們進行戀愛配對，節目成功引起網民留意。播出首集後，除了5位「女神」以外，曾展望、林俊其、林堡熙甚至是余國華等求愛勇者也相繼掀起討論話題。今日播出一集，焦點回到了關嘉敏組別上，男士們的質素也絲毫不輸葉蒨文組別。



第三集一樣咁多話題。（《女神配對計劃》截圖）

關嘉敏組別共有三位，除了有姜大衛John哥兒子「細John」姜卓文外，也有黃家俊（Mathew）和劉榮業（Andy）。

「細John」最後揀關嘉敏。（《女神配對計劃》截圖）

姜卓文搞到德德心心眼。

今年29歲的姜卓文出生於溫哥華，在美國修讀設計系畢業再回流，2019年他曾參加ViuTV選秀節目《全民造星II》，與MIRROR成員江𤒹生屬同組別，最後止步48強。談到「細John」，當然不得不提他的家族，身為姜大衛和李琳琳的兒子，就有姜文杰和姜麗文兩位堂兄姐，姐夫曹永廉，伯父秦沛，還有作為叔父的爾冬陞。

細John姜卓文同關嘉敏真係幾襯。（ig@johnjrchiang）

細John姜卓文同關嘉敏真係幾襯。（ig@johnjrchiang）

細John姜卓文同關嘉敏真係幾襯。（ig@johnjrchiang）

從小在明星堆長大的他，在多年薰陶底下，演出機會自然多！歷年來他參演過不少劇集，例如有《太平紋身店》、《青春不要臉》、電影《梅艷芳》、《臨時劫案》，也曾演出過幾套舞台劇。說起來，與同樣參加過《全民造星III》，識唱歌跳舞又拍劇的關嘉敏也有頗多共通點和話題。

姜大衞與兒子姜卓文於《臨時劫案》首映禮上接受訪問，表示二人未有機會於電影中同場。（莫匡堯 攝）

就咁睇黃家俊好似平平無奇，但其實是「超筍盤」。（《女神配對計劃》截圖）

關嘉敏要三擇一。（《女神配對計劃》截圖）

相比起「細John」，黃家俊的演出經驗就少得多。取而代之的是，黃家俊是一名事業型男士。從其IG介紹頁面可以看到，他標注自己為一名I-Banker，會計師及演員，興趣亦相當全面和多元化，有打拳，MMA（自由搏擊），柔術，籃球。從IG上分析，黃家俊的生活也十分多姿多彩，除了旅行以外，也十分喜歡揸電單車，單計IG上曾出現的，就已經有8架DUCATI名車和一輛現價約200萬的黑色Lamborghini Gallardo。

黃家俊興趣多多，而且都是「燒錢」玩意。（IG@matthew_w222）

黃家俊興趣多多，而且都是「燒錢」玩意。（IG@matthew_w222）

黃家俊好大隻。（IG@matthew_w222）

結咗婚？其實只係工作照。（IG@matthew_w222）

值得一提的是，黃家俊的IG上出現過不少甜蜜結婚照，他的朋友更會留言恭賀。細心一看，其實就只是他擔任婚紗攝影模特兒的工作照。