莊鍶敏否認餐廳抽煙澄清雪茄沒有燃點 指已戒煙多年：係個誤會

現年45歲的「拿督千金」莊鍶敏（前名：莊思敏）近日因為一條疑似「室內抽煙」的片段再度成為話題人物，由於香港已實施室內場所禁煙多年，事件引來不少批評聲音。事件發生兩星期，莊思敏今日（29日）首次現身公開活動，為《Hong Kong’s Next Top Model》總決賽擔任評審兼示範行Catwalk，接受訪問時，都有為事件解畫。

近日網上就流出一段片段，見到莊鍶敏在餐廳內抽煙，她當時正吞雲吐霧，呼出煙圈。（Threads）

再將煙狀物傳給身旁的男友人。（Threads）

有網民認為他們傳遞的這支是雪茄。（Threads）

莊鍶敏接受訪問時表示，疑似「室內抽煙」是一個誤會，當時的雪茄並沒有燃點，並指對於這個誤會都不多想解釋，因為愈解釋只會引來更多的誤會：「只能夠講我冇喺室內吸食過呢支煙仔。」莊鍶敏透露當日是一大班朋友食飯，屬半私人聚會，而身旁的都是朋友，更表示身旁的男友人手上的煙同樣並沒有燃點：「其實我都係冇食煙習慣好多年，都已經戒咗好多年，所以呢個都係一個幾大嘅誤會。」

莊鍶敏否認餐廳抽煙，澄清雪茄沒有燃點。（陳順禎 攝）

至於提到有網民指莊鍶敏疑公審拍片者，她表示並不是想公審對方，只是有朋友想認識新的朋友仔，但對方是朋友的朋友，而原本這個帖文只是想在私人Facebook分享，但由於綁定另一社交平台才會導致公開了帖文：「令大家誤會我公開對方嘅相貌，但本身我原意係想私底下，私人Facebook度問返啲friend，對方係邊個個friend。發生咗個好大嘅誤會，個timeline又錯晒，令到大家有呢個誤會，真係唔好意思。」問到認識新朋友會否更加小心，莊鍶敏笑言以後都不會多手幫人傳遞物件：「都要檢討吓自己個樣，個樣都好衰嗰日，同埋哼緊歌嘅時候個樣嘅嘴型都幾奇怪，我諗要對鏡練習多啲。」

莊鍶敏指自己已經戒煙多年。（陳順禎 攝）

另外，提到今日為比賽擔任評審兼示範行Catwalk，莊鍶敏今次相隔多年沒有行Catwalk都要輕微緊張，並指擔任模特兒都不是容易的是，每次上台都需要長時間準備，亦要保持好皮膚狀態及苗條身形。問到可會給參賽者什麼貼士，她直言：「要守時，我記得入行嘅時候老師教我哋第一樣嘢就係要守時，因為遲到會影響到其他人，同埋真係要保養自己。」

莊鍶敏今日為比賽擔任評審兼示範行Catwalk。（陳順禎 攝）