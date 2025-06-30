離巢視后大馬拍劇短褲仔長腿索到暈　傳3間公司開超豐厚條件招攬

42歲視后李佳芯（Ali）去年12月約滿TVB回復自由身，身為近年最有觀眾緣的TVB藝人，一離巢已有報道指有三間公司向其招手，開出7位數加盟費，外加6位數包薪希望羅致旗下；另一間又保證兩年拍三套劇，更有選角權，條件超豐厚，李佳芯亦承認曾與古天樂的公司傾談，亦收過ViuTV劇本參與過甄選角色。其實自李佳芯由有線轉到TVB後，短短6年已奪下視后之位，可惜近年被指因失言遭雪藏。她經過「TVB一役」後有所領悟，審慎選擇公司，她先宣布自組「李佳芯工作室」親自接JOB，密密接商業活動搵真銀，又接下離巢後首套劇，與《BB來了》好拍檔黎諾懿，到大馬拍攝劇集《義和》。日前有網民於大馬見到李佳芯，短褲仔激靚女！

李佳芯一身高貴打扮出席汽車活動，大騷身型線條。（梁碧玲攝）

李佳芯仙氣十足。(ig@aliaime)

李佳芯是近年觀眾緣最佳的TVB藝人。(ig@aliaime)

李佳芯近日現身大馬，她身穿黑色短褲仔，大曬白滑長腿，長髮披肩，成身仙氣已令網民一眼認出，恍然大悟大嗌：「哦！李佳芯！」更發文指今天偶遇李佳芯是「美好的星期天」，足見李佳芯強勁觀眾緣！李佳芯跟隨在人身後，微微笑走出馬路，看上去心情大靚，又高又索，在人群中閃閃發光，相信當日李佳芯正在拍外景，相信粉絲能夠很快再欣賞到李佳芯亮相大熒幕！

李佳芯現身大馬。（小紅書）

似乎正在拍外景。（小紅書）

短褲仔好索！（小紅書）

靚女。（小紅書）

TVB人氣花旦兼視后李佳芯（Ali）出名是收視保證。（葉志明攝）

李佳芯激罕曬零化妝素顏自拍。（IG圖片）

李佳芯靚女相。（IG：@aliaime）

李佳芯靚女相。（IG：@aliaime）

李佳芯在2014年台慶劇《名門暗戰》中飾演岳華的情婦秘書Ivy。（YouTube影片截圖）

劇中李佳芯先後偷食李天翔同黃浩然，引起不少觀眾關注。（YouTube影片截圖）

Ali李佳芯。（IG：@aliaime）

Ali李佳芯放完假叉足電狀態大勇。（IG：@aliaime）

Ali李佳芯放完假叉足電狀態大勇。（IG：@aliaime）

ALI李佳芯是廣告商寵兒吸金力十足。 （IG：@aliaime）

ALI李佳芯是廣告商寵兒吸金力十足。 （IG：@aliaime）

有指多間公司向ALI李佳芯招手，問出超豐厚條件。 （IG：@aliaime）