離巢視后大馬拍劇短褲仔長腿索到暈 傳3間公司開超豐厚條件招攬
撰文：邱愛霖
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42歲視后李佳芯（Ali）去年12月約滿TVB回復自由身，身為近年最有觀眾緣的TVB藝人，一離巢已有報道指有三間公司向其招手，開出7位數加盟費，外加6位數包薪希望羅致旗下；另一間又保證兩年拍三套劇，更有選角權，條件超豐厚，李佳芯亦承認曾與古天樂的公司傾談，亦收過ViuTV劇本參與過甄選角色。其實自李佳芯由有線轉到TVB後，短短6年已奪下視后之位，可惜近年被指因失言遭雪藏。她經過「TVB一役」後有所領悟，審慎選擇公司，她先宣布自組「李佳芯工作室」親自接JOB，密密接商業活動搵真銀，又接下離巢後首套劇，與《BB來了》好拍檔黎諾懿，到大馬拍攝劇集《義和》。日前有網民於大馬見到李佳芯，短褲仔激靚女！
李佳芯近日現身大馬，她身穿黑色短褲仔，大曬白滑長腿，長髮披肩，成身仙氣已令網民一眼認出，恍然大悟大嗌：「哦！李佳芯！」更發文指今天偶遇李佳芯是「美好的星期天」，足見李佳芯強勁觀眾緣！李佳芯跟隨在人身後，微微笑走出馬路，看上去心情大靚，又高又索，在人群中閃閃發光，相信當日李佳芯正在拍外景，相信粉絲能夠很快再欣賞到李佳芯亮相大熒幕！