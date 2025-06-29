東張西望｜「借襪男」又出動　事主被望實感嘔心：可能佢回味緊

TVB節目《東張西望》今日（29日）一集講到「借襪男」又出現，早年節目中曾提到不少藝人都有遇過「借襪男」，包括：方力申、李爾晨、洪永城都曾經「中招」。這位50多歲的中年男士，自稱是救護員，向不同的男士都表示自己因為急需上班而需要黑色襪子，即使連他們身上正在穿著的那一雙都不介意，而這位「借襪男」其實十多年前已經四出尋找獵物，不少男士都表示有「中招」的經歷。

「借襪男」又出現。(節目截圖)

早年節目中曾提到不少藝人都有遇過「借襪男」。(節目截圖)

事主阿成透過《東張西望》表示自己遇上了「借襪男」，他晚上11時許遇上了「借襪男」：「佢行過嚟，話自己係附近醫院返工嘅護士，之後就話好急需黑色嘅襪，話附近舖頭已經買咗對，但唔係黑色所以唔得。一係你除你腳嗰對畀我啊，你會唔會介意啊？」之後「借襪男」就在一堆鈔票中抽取了$100給阿成，向他購買腳上的那對黑色襪。

事主阿成透過《東張西望》表示自己遇上了「借襪男」。(節目截圖)

之後「借襪男」就在一堆鈔票中抽取了$100給阿成，向他購買腳上的那對黑色襪。(節目截圖)

之後阿成向朋友說出這個經歷才覺得可怕，因為朋友表示「借襪男」是變態佬，因為不知道拿了他的襪子後會做什麼事情。朋友更把「借襪男」的新聞拿出來讓他看：「事後諗返覺得好變態。」當阿成以為事件告一段落時，一星期後他在差不多的時間又遇上了「借襪男」，而且發現「借襪男」一直看著自己：「可能望到我令佢諗返，佢認得佢之前問我借襪嘅嘢，或者可能佢回味緊？」但他就覺得這件事很嘔心。

阿成向朋友說出這個經歷才覺得可怕，因為朋友表示「借襪男」是變態佬。(節目截圖)