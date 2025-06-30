親愛的你劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員角色簡介

親愛的你陸劇，有徐兵作為執導，由張一山、李沁、阮巨、連奕名領銜主演的一套以都市、情感為題材的電視劇。首次挑戰一人分飾兩角的張一山，在劇中飾演內向青年許先及陽光攝影師周同，角色反差極大，演技絕對驚艷全場！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

親愛的你電視劇情大綱

杭州青年許先（張一山 飾）自幼喪母，性格內向且略帶自閉，過著平淡的生活。一次秋末暴雨中，他與一位長相極為相似的陌生人周同（張一山飾演）擦肩而過，這段巧合激起許先尋找這個彷彿來自“平行世界”的自己。因為相親，許先認識了爽朗開朗的石典典（李沁 飾），她爽快地答應幫助許先一起尋找周同。兩人結伴前往北京觀看芭蕾舞劇《白蛇傳》，這部劇的主演正是周同的女友聞小搖（阮巨 飾），一位年輕有為的芭蕾舞演員。

然而，首演當晚，周同在趕往劇場觀看聞小搖演出的路上不幸遭遇車禍身亡，這場突如其來的變故徹底改變了兩對戀人的命運。許先與石典典在共同面對生離死別、愛情的苦澀與磨難中，逐漸打開了彼此的心結，互相治癒，最終成為彼此的依靠。而聞小搖在失去摯愛的痛苦中，經歷了人生的至暗時刻，通過不懈努力和堅持，最終蛻變成為一名真正的芭蕾舞藝術家。

親愛的你播出時間｜最新追劇日曆

親愛的你電視劇幾時播?親愛的你一共有29集，由騰訊視頻、愛奇藝播放，由6月30 日起，會員每日更新2集，首更7集 ，而非會員首更1集，7月7日起每逢週一，週二，週三更新2集。

電視劇親愛的你@Weibo

親愛的你演員

張一山 飾 許先，周同

杭州青年許先自幼喪母，性格內向，期間遇到陌生人周同，與自己長相非常相似。

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李沁 飾 石典典

因患上間歇性失憶症而活得灑脫，與許先踏上尋人之旅。

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牛莉 飾 宋觀望

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阮巨 飾 聞小搖