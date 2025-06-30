六料港姐冠軍旺角街頭跳舞勁尷尬 被網民嫌棄：唔好再做小丑啦！

46歲的楊思琦於2001年參選香港小姐奪冠，並同時奪得「最上鏡小姐」、「網上最奪目小姐」等6個獎項，是史上獲獎最多的冠軍佳麗。近年楊思琦北上發展直播事業，捱更抵夜做足十幾個鐘直播導致聲音沙啞。昨日（29日）她回港，並去到旺角鬧市拍片跳舞，被網民嫌棄兼狠批尷尬。

楊思琦於2001年參選港姐奪冠，並同時奪得「最上鏡小姐」、「網上最奪目小姐」等6個獎項，是史上獲獎最多的冠軍佳麗。(IG圖片)

楊思琦大搞直播事業。（小紅書截圖）

昨日楊思琦分別在IG及threads分享現身旺角街頭跳舞的片段，並留言寫道：「到旺角都個快閃 因這裏好熱鬧，可以逛街、掃街吃小吃 快來這裡打卡 突然想起這首老歌！誰知道歌名？#楊思琦 #護花使者 #快閃 #香港打卡 #跳舞 #szekikk #楊思琦szeki #香港小姐 #楊思琦szeki #楊思琦 #嗨」。片中楊思琦跟著DJ版《護花使者》跳舞，可惜舞姿騎呢，加上奇特的運鏡及剪接，令人看得尷尬。

楊思琦旺角街頭跳舞。（IG圖片）

楊思琦旺角街頭跳舞。（IG圖片）

好尷尬......（IG圖片）

抖音式風格。（IG圖片）

迷之運鏡。（IG圖片）

被網民嫌老土。（IG圖片）

楊思琦這種抖音式拍片風格被指老土，大批網民留言狠批：「阿香港大媽, 作為藝人係帶娛樂比（俾）人 你係帶災難級老尷比（俾）香港人呀」、「好老尷」、「作為土生土長香港人喺度拍埋啲咁嘅嘢真係好X尷尬」、「你仲記唔記得自己曾經係香港小姐冠軍嚟」、「同埋你不如比（俾）小小錢請個形象顧問幫你執下你啲衫同個妝容，你好似停留左係40年前咁。」、「算啦 你都幾十歲人唔好搞咁多」、「人生馬戲團，唔好再做小丑啦」、「其實佢都唔係好老姐點解可以咁老土」、「已經無晒以前既氣質 」、「香港小姐搞成咁？」、「真心浪費咗上天畀佢嘅身材同個樣」。

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