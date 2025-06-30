錦繡芳華劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《錦繡芳華》陸劇又名(國色芳華第二季)，改編自同名小説。有張鳶盎、馬雨心、賈彬彬、李昱萱、意千重作為編劇，丁梓光為執導，由楊紫、李現領銜主演的一套以古裝傳奇為題材的電視劇。

上一季《國色芳華》收穫極高人氣，成為2025年爆款大熱陸劇，女主角楊紫更以上季佳作入圍白玉蘭獎最佳女主角，今次續作《錦繡芳華》延續上一季的劇情，目前預約觀看人數已突破500萬！楊紫、李現這對公認的螢幕情侶更是繼《親愛的，熱愛的》、《錦繡芳華》後三度合作，期待他們再創大好聲勢，擦出更精彩的火花！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。 按此重溫《國色芳華》劇情

电视剧锦绣芳华@Weibo

《錦繡芳華》電視劇情大綱

第二季講述何惟芳（楊紫 飾）和蔣長揚（李現 飾）在功成名就後，運用自身才智與財富造福萬民，何惟芳在萬國來朝時臨危受命，與花鳥使蔣長揚互相守護，漸漸明白他關乎社稷的報國丹心。即便長安城芳園屢受縣主李幼貞（張雅欽 飾）從旁阻撓，仍屹立不搖。萬國來朝之際，長安芳園之主何惟芳於風雪中綻放牡丹，展現國色芳華，聲名遠揚。她經商致富的夢想看似快將達成，卻突然得知母親離世的真相，經過一次意外，更讓何惟芳徹悟「商人逐利不如濟世」的真諦，從此她變為商界女強人，決心變賣珠寶，創辦平價醫藥館「悟庸堂」利民，以三文錢的診金救濟貧民，並傳授百姓立業之道，從做生意的意向變成安邦定國。

與此同時，何惟芳暗中幫助蔣長揚與聖人，聯手對抗意圖謀反的寧王（塗松岩 飾），重振國威。預告片中，蔣長揚當眾被捕，押赴刑場即將問斬，何惟芳不顧一切欲救夫，卻被阻攔，前夫劉暢（魏哲鳴 飾）更襯蔣長揚有難，糾纏何惟芳，而蔣長揚為免連累何惟芳，早已準備離婚用的「放妾書」並好蓋章，使她在自己出事後能平安無恙。

蔣長揚與何惟芳先婚後愛，到心意相通之時，卻為家國大義不得不面對生死離別。何惟芳決心要完成兩人共同的家國理想，一邊經商救民，一邊暗中籌備兵馬，有意助聖人東山再起。在關鍵的「燒尾宴」上，何惟芳運籌帷幄，協助皇帝剷除叛黨，蔣長揚也以假死脫險，生死關頭浴血歸來，與何惟芳幫助的河東軍一同奮戰，終擊敗寧王。兩人攜手共歷生死，平定叛亂，實現國泰民安，讓牡丹芳華再耀盛世，香飄萬里。

《錦繡芳華》播出時間｜最新追劇日曆

《錦繡芳華》電視劇幾時播?《錦繡芳華》一共有24集，由芒果TV、咪咕視頻播放，2025年6月30日18:00起會員搶先看2集，鑽石會員搶先看3集；而非會員就7月3日20:10在湖南衛視金鷹獨播劇場播放。

电视剧锦绣芳华@Weibo

《錦繡芳華》演員人物關係圖

上一季《國色芳華》演員人物關係圖

電視劇國色芳華@Weibo

《錦繡芳華》演員

楊紫 飾 何惟芳

長安芳園之主，為人豁達、堅毅果敢，與蔣長揚結為夫婦，但仍然受追求者糾纏；以自身力量白手興家，一邊以實業造福百姓，一邊暗中幫助保家衛國

电视剧锦绣芳华@Weibo

李現 飾 蔣長揚

花鳥使，光祿寺少卿，智勇雙全、心繫家國大義，想剷除貪官；娶了何惟芳先婚後愛，幫助何惟芳解除危險

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魏哲鳴 飾 劉暢

俊俏的外表，內裏卻虛偽狡詐，經父母安排迎娶商賈之女何惟芳，離婚後變成壞人圖謀報復，迫她留在身邊，更趁蔣長揚出事纏繞何惟芳

电视剧锦绣芳华@Weibo

張雅欽 飾 李幼貞

劉暢的舊情人，從旁掣肘長安城芳園，意圖聯合劉暢互相勾結做壞事