國色芳華結局劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《國色芳華》陸劇又名(FLOURISHED PEONY)，改編自同名小説。有張鳶盎作為編劇，丁梓光為執導，由楊紫、李現領銜主演的一套以古裝為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《國色芳華》電視劇分集劇情

小編每晚都緊貼追看國色芳華最新集數，每晚為大家更新最新劇情。

何惟芳劉暢大婚但無賓客(第1-2集)

故事背景為唐朝，何惟芳是商賈之女兒。後來嫁入了劉家，但婚禮那天卻沒有一位賓客出席，也劉家也只是對她的嫁妝有興趣。原來二人是合作婚姻，劉家為何惟芳的母親提供稀有藥物，何家為劉家提供錢財。所以對於突然其來的婚姻，劉暢十分反感。婚後的生活令她失望，丈夫劉暢對她毫不在意，劉家偷偷使用她的嫁妝。一次意外，何惟芳偷聽到原來劉家所提供的藥物是假的，何惟芳十分失望。隨著時間的推移，何惟芳逐漸明白婚姻並非女性的唯一出路。她渴望擺脫被困在家中的日子。

電視劇國色芳華@Weibo

何惟芳設計劉暢的外遇曝光(第3-5集)

何惟芳意外結識了被稱為“天下第一貪官”的蔣長揚（由李現飾演）。何惟芳得知劉家把自己的店舖賣了，而把何惟芳的丫鬟推下湖撞石死了。何惟芳決心離開。之後與蔣長揚兩人合力設計了一個計謀，讓劉暢的外遇曝光於眾。何惟芳表面上淚眼汪汪，顯得十分可憐，實際上卻是為了幫助自己脫離這段利益交換的婚姻，最終選擇與劉家和離。但是，最後劉暢不想和離，劉家也設計想殺害何惟芳。何惟芳只好決定連夜逃走。就算違背傳統三從四德，也要勇敢追尋自己的選擇。

電視劇國色芳華@Weibo

何惟芳遇人不淑，蔣長揚出手解救(第6-7集)

離開了夫家後，劉家在斷崖邊找到何惟芳的東西，以為何惟芳已經死了。何惟芳決心自強獨立，來到長安。何惟芳四出去找工作，可惜多間都不想請黑工。之後，幸好有一間酒樓願意請她，但王擎的老婆(五娘)卻處處刁難。一開始，王擎還說會幫何惟芳忙弄戶籍，但就一直都無消息。之後，王擎更想強暴何惟芳，見何惟芳反抗就對她拳打腳踢。之後在五娘的幫助下，何惟芳逃走了，更見到蔣長揚。蔣長揚幫何惟芳做了假戶籍，更幫助五娘與王擎和離。

何惟芳租了蔣家的後花園(第8-9集)

何惟芳為五娘改了一個新名，叫勝意。何惟芳帶勝意做她的專長，種花。何惟芳成功說服蔣長揚成為投資者。何惟芳上山採花，誤闖入皇地，蔣長揚幫助解救。之後何惟芳成功種出矮牡丹，並被搶購一空。何惟芳再承包了一個荒廢的花園，但怎料，其實就是蔣家的後花園。

劉暢找到何惟芳(第10-11集)

一日，何惟芳參觀了蔣長揚的初十五開倉日，各人都紛紛帶上珍品給蔣長揚。劉暢跟李幼貞去了達官貴人的活動，但就不太習慣。之後見到牡丹花，睹物思人，回想起何惟芳，就去了花市場看看。怎料，真的看到何惟芳，劉暢十分激動，希望帶何惟芳回家好好補償她。但何惟芳拒絕了，並希望當作沒有看見她。何惟芳意外得到一盆便宜的火燿金丹，如果成功開花就可以賣到天價。蔣長揚與朋友放風箏，怎料跌到何惟芳的家，他的朋友就發現了何惟芳。勝意被前夫王擎找到及騷擾。王擎看見何惟芳生意好就懷恨在心。第二日，便帶領人群，指何惟芳的花有問題，去大鬧何惟芳的場，要求退錢。之後何惟芳勝意有眾人回家取錢，王擎更帶頭闖入何惟芳的家。蔣長揚暗中看見何惟芳偷偷落淚。何惟芳沒有放棄，由失敗中又找到商機：就是把手中的敗花，做成香粉。她們去找賣香粉的孫大娘。之後她們合作，更加入了孫大娘的女兒朱福，共同制作牡丹花粉。王擎的朋友之前偷了勝意的貼身香囊，之後誣捏勝意與其共渡春宵...

電視劇國色芳華@Weibo

何惟芳研發花粉成功，順利開店(第12-13集)

何惟芳、勝意、朱福三人結拜，並在孫大娘的指導下，成功制作出個性化的牡丹花粉，並大賣。勝意更制作出牡丹花餅。蔣長揚拿了勝意的花餅，何惟芳跟蹤得知原來是送了去孤兒家，也看到蔣長揚的另一面。何惟芳一次外出，發現了蔣長揚與徐公的死有關，之後就天天發惡夢，什至避開蔣長揚。何惟芳去了找身任國子監工作表哥，怎料被蔣長揚看到。蔣長揚開始懷疑何惟芳，便命人查了何惟芳的背景。之後蔣長揚去找何惟芳話中有話，但就二人都不說破。新店花滿築開業。

電視劇國色芳華@Weibo

何惟芳拒絕入花行，徐公未死(第14-15集)

何惟芳打算加入花行，怎料花行就因為何惟芳三人是女性而歧視她們，因為何惟芳拒絕入花行，更自己研究出如何製造花肥。之後在給蔣長揚分紅時，發現了徐公原來未死。蔣長揚更要何惟芳把徐公帶回去，徐公幫忙算帳。之後有一晚，蔣長揚何惟芳促膝長談，二人因喝醉了酒就睡在戶外，但被蔣長揚的小姨看到。蔣長揚的小姨十分喜歡何惟芳，千方百計想速成這門婚事。

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何惟芳被花行及劉家針對(第16-17集)

蔣長揚的小姨使計令蔣長揚何惟芳加深互相了解。花行中其中一個花店老闆，花錢買通一個術士及花滿築員工，令大家都覺得何惟芳是克夫及有妖魔上身。之後，蔣長揚出手相幫，花滿築再次生意興隆。但就被劉暢的母親見到何惟芳還存在，就命人暗殺何惟芳。之後何惟芳被一位貴婦幫助。蔣長揚派人調查得知是劉家所為。何惟芳暗中求劉暢不要再煩她及叫其父母放過她。

何惟芳被花行及劉家針對(第18-19集)

蔣長揚的後母去求蔣長揚，救救她的兒子，但蔣長揚知道當日後母的兒子出世之日，同日就是蔣長揚的母親死去，所以蔣長揚不想去救他。何惟芳便帶同呂耕春去幫助看看，得知是一種怪病，之後何惟芳用言語刺激蔣長揚去幫忙救。另一件事，何惟芳花店的花肥出現好多蟲，之後4人使計得知是花行副行長收買何惟芳花店的下人做手腳。何惟芳再使計令大行長知道這事。勝意的前夫王擎又找勝意...劉暢在活動中看到何惟芳並向她下跪。

劉暢拒婚被針對、何惟芳被姊妹陷害(第20-22集)

劉暢主動向寧王表明拒婚，大王表面上講覺得劉暢是一位君子，實際把劉暢轉去一個極辛苦的位置。勝意回鄉探親，但就被父親看不起，因為勝意離了婚。勝意十分灰心，在路上看到王擎，王擎苦苦哀求，之後勝意王擎再續前緣。蔣長揚去了洛陽。王擎由勝意口中得知何惟芳是已婚婦女。之後，幼貞又從下人口中得知何惟芳還沒有死，之後就和劉暢的父母合作對付何惟芳。何惟芳被捉，被王擎告，之後何惟芳成為賤奴，花店也被王擎霸佔。而何惟芳也發配到軍營，軍營中生活十分苦。在何惟芳快要被軍營中的士兵侵害時，蔣長揚趕到...

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蔣長揚贖回何惟芳，拿回花滿築(第23-24集)

蔣長揚軍營贖回何惟芳。何惟芳設計令王擎拿下貴人的生意，怎料貴人要求十分高，王擎求何惟芳出手幫忙，何惟芳要求要拿回花滿築。勝意回到王擎身邊，又開始了被王擎家暴的日子，也自覺沒有面目再見何惟芳，便自行離開。有一日，大福因敏感，而大家發現粟米中混入了劣質的粟米，之後何惟芳蔣長揚發現是劉申上任後便產品開始差劣...

電視劇國色芳華@Weibo

蔣長揚何惟芳合作，劉暢幼貞"又"訂婚(第25-26集)

蔣長揚何惟芳合作利用粟米事件迫劉申露出馬腳，劉申被捉，劉暢不得不要與幼貞訂婚。芳園再次出售，可惜何惟芳不及花行長快，只好把借來的錢在東市開多間花滿築，不過就受到幼貞的打壓，生意十分差。之後何惟芳就開始由賣花以外的多個生意入手。一次勝意與王擎爭執，勝意忍無可忍，就把王擎殺了，再去幫官自首，再當眾自殺。

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蔣長揚何惟芳商量结婚、劉暢被迫入贅(第27-32集)

幼貞為了報復何惟芳，便叫何惟芳去皇家別苑打算傷害她，但馬兒都不敢前往何惟芳方向，幼貞心一急就用髮簪刺向馬兒，馬兒受驚，幼貞墜馬受傷，自此不能生育，寧王大怒。蔣長揚為了保護何惟芳，就指會娶何惟芳做妾。另一方面，劉暢也迫寧王強迫要入贅，因反抗更打斷了劉暢的一隻腳。之後劉暢得知何惟芳要結婚就終於也與幼貞成婚。何惟芳因幫了呂行長，所以呂行長就把芳園讓了給何惟芳。何惟芳蔣長揚大婚後，寧王就再給蔣長揚一個妾，但蔣長揚就千方百計避開。何惟芳在芳園開始另一門生意，也請了好多女工。蔣長揚對何惟芳有意，但何惟芳眼中就只有生意，之後就期待第二季吧。

《國色芳華》播出時間｜最新追劇日曆

《國色芳華》電視劇一共有32集，由湖南衛視、芒果TV、咪咕視頻播放。1月7日 20:00起，芒果TV會員、咪咕視頻鑽石會員不停更。1月9日 20:10起，湖南衛視金鷹獨播劇場播出。Netflix 台灣也上線了，可以一次過看14集，1月15日再更新2集。

電視劇國色芳華@Weibo

《國色芳華》預告｜第29集

《國色芳華》演員人物關係圖

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《國色芳華》｜演員

楊紫 飾 何惟芳

是商賈之女，何家非常疼愛，之後嫁入劉家，就想盡方法和離，不想一生都困於宅院

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李現 飾 蔣長揚

有“天下大貪官”名，與皇上情同手足，是眾人巴結的對象。

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魏哲鳴 飾 劉暢

是李幼貞的舊情人，當年因李幼貞的父親看不起而棒打鴛鴦，後來娶了何惟芳，但就看不起商賈之女。同時，也對李幼貞已經沒有興趣，回不去了。但因為與李幼貞外遇曝光，而被迫要與李幼貞成婚。

張雅欽 飾 李幼貞

是劉暢的舊情人，因為父親看不起當時劉暢的身份而棒打鴛鴦，要她另嫁他人。之後再見到劉暢，難忍心中愛意。與何惟芳合作設計把二人的戀情公諸於世。