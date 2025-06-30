女神配對計劃｜關嘉敏同Matthew超好傾　狂烏低身大派福利

《女神配對計劃》昨（29日）晚九點播出第四集，本集與組員進行「三角枱約會」的女神，則有第三集已出場的關嘉敏（Carman）及梁敏巧（Maggie）。

Carman雖然望落十足傻大姐，但其實骨子裏還有感性及自強一面。在與Matthew一起湊Two Two的甜品時間中，被Matthew體貼及溫柔感染的Carman，決定打開心扉向Matthew細訴一段極不愉快的生日經歷：「我每年生日正日都會同屋企人食飯，我有叫我前度啦，首先佢遲到！佢遲到唔緊要嘅，可能天氣唔好啦，然後上到嚟佢開始黑口黑面，然後我問佢做咩，佢就話冇嘢呀！」

Carman與Matthew齊齊湊Two Two。

網民激讚關嘉敏真性情唔作狀

「我媽夾啲蝦喺佢碗度，我幫佢剝、擺埋喺佢碗，我話：『你快啲食蝦吖』，『得喇，我自己嚟啦』。我細細聲同佢講：『你快啲食，我媽望住，唔該你呀、求吓你呀』。」Carman邊說邊重現前度當時的「晦氣食蝦樣」，續說：「佢食得好晦氣，我成個過程覺得好唔舒服。咁食完飯切蛋糕啦，我阿媽話買咗個好靚嘅蛋糕，跟住好開心話有靚蛋糕，話要搽唇膏影靚相好Hyper，但佢就態度惡劣咁回應：『唔影呀！』、『做咩唔影』、『唔想影咪唔影咯』、『點解唔想影呀？』、『我都話唔想影咯，唔影呀！』跟住佢走咗，佢真係走咗呀～～～！（邊說邊抱頭）然後，我望住個蛋糕係咁喊，跟住我切蛋糕時係喊住切（做出喊到嗚嗚聲的狀態），真係一個好有回憶嘅生日。」

Carman與Matthew齊齊湊Two Two。

關嘉敏為男友剝蝦獲讚好女友：感受到愛意

即使分享了一段如此傷心的往事，但Carman很快便九秒九回復歡樂，並笑指自己特意炮製了一本「爛Gag備忘錄」氹自己開心：「我唔開心嘅時候，就會拎出嚟睇氹番自己開心。」Carman還即場與Matthew分享了一個「細、中、大」薯條的爆Gag題，謎底是大薯條最咸皆「碧咸（諧音：Big咸）」，說畢還自己哈哈大笑！由於Carman夠晒烏龍、大情大性，加上性格樂天一直致力走出悲痛Mode，生日事件又盡顯了她作為女友貼地（剝蝦）又忍讓的一面，故昨晚獲得網友一致好評，大讚她容易相處及了解：「Carman幾爽，男仔頭性格，同佢拍拖冇咁多麻煩嘢」、「超鍾意關嘉敏，真性情又唔作狀」、「Carman性格好正，好純真好直」、「佢幾真，做女朋友同朋友都一流」、「呢個男人絕對唔值得」、「塞翁失馬，焉知非福，你值得擁有更好」、「有女朋友為自己剝蝦，感受到愛意」、「女友剝蝦畀自己係一件甜嘅事嚟」。

Carman講番佢嘅難忘生日。

Carman與Matthew齊齊湊Two Two。

而每集都會帶來驚喜及引發無限話題的節目結尾預告，今集有網民期待已久的李芷晴（Stephanie），意味著下一集主角就是她！雖然李芷晴現身節目的時間只有13秒，但依然瞬間引爆網絡熱話，事緣向來顏值備受熱捧的Step，穿上純白色低胸小禮服後仙氣滿瀉，加上超長美腿及相當Gfable的清澈純真表情，難怪獲網民熱捧為「TVB第一靚女」。